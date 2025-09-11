Longari: “Lookman oggi a Bergamo. Ecco il piano dell’Atalanta”

Ademola Lookman rientrerà a Bergamo oggi pomeriggio dal Sudafrica. Nei piani dell’Atalanta domani si allenerà regolarmente con il resto del gruppo.

Atalanta, ecco la decisione ufficiale per Lookman nella lista UEFA

L’Atalanta ha diramato la lista dei giocatori che parteciperanno alla stagione di Champions League che attende i bergamaschi. Dopo un’estate turbolenta, presente anche Ademola Lookman fra i giocatori inseriti da Ivan Juric.

L’unica assenza è quella di Mitchel Bakker, operato a luglio per la rottura del crociato. I 4 slot riservati ai giocatori cresciuti nel vivaio sono occupati da Rossi e Sportiello, Scalvini e Bernasconi.

La lista Champions dell’Atalanta.

Inter, Marotta: “Rifiutato offerte importanti. Lookman? Non lo volevano vendere”

Portieri: Carnesecchi, Rossi, Sportiello Difensori: Ahanor, Djimsiti, Hien, Kolasinac, Kossounou, Scalvini Esterni:Bellanova, Bernasconi, Zalewski, Zappacosta Centrocampisti: Brescianini, De Roon, Ederson, Musah, Pasalic, Samardzic Attaccanti: De Ketelaere, Kamaldeen, Krstovic, Lookman, Maldini, Scamacca

Giuseppe Marotta, presidente dell’Inter, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima dell’esordio in campionato contro il Torino: “Partiamo come tutti gli anni, rispettando la storia di questo glorioso club, sapendo che dobbiamo lottare contro avversari di valore. Vogliamo dare il massimo di noi stessi per raggiungere il massimo, quindi vincere dei trofei“.

Eravate su Lookman, poi è arrivato Diouf: “Partiamo da una considerazione molto forte. Abbiamo rinunciato ad alcune richieste per alcuni dei giocatori più importanti e questo è un atto di forza. Poi abbiamo cercato di cogliere le opportunità che ci offre il calcio italiano, che ora è di secondo piano. Non possiamo fare pazzie, si è parlato di Lookman, ma si è trovato una società che aveva il pieno diritto di non metterlo sul mercato, giustamente. Quindi ci siamo focalizzati su un nuovo modello e abbiamo aggregato 5 giovani, di cui uno come Esposito arriva dal settore giovanile. La loro età media è di 21 anni, stiamo modellando una rosa secondo le direttive del club“.