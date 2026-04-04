Allegri: “Nazionale? Questo dispiacere può essere un’opportunità. Io CT? Rispondo così”

Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, ha parlato in conferenza stampa prima della sfida contro il Napoli, in programma lunedì.

Dopo il disastro Italia, questo fine settimana torna la Serie A con diverse partite importanti in programma. Lunedì sera spicca Napoli-Milan: Massimiliano Allegri, allenatore del Diavolo (qui le dichiarazioni di Santiago Gimenez), ha parlato in conferenza stampa prima della sfida contro i partenopei. Ecco cosa ha detto il tecnico livornese.

Allegri: “Nazionale? Sono dispiaciuto”

Sulla Nazionale: “Sono dispiaciuto per la mancata qualificazione, ma credo che da questa situazione bisogna coglierla come un’opportunità di crescita. Per quanto riguarda la partita di lunedì, è una partita bellissima da giocare. Si inizia il rush finale della stagione, il momento più bello ed importante perché ci avviciniamo al nostro traguardo, che è tornare in Champions. Manca ancora qualche vittoria, ma pensiamo a fare un passettino alla volta”.

Ancora sulla Nazionale e sulle voci da futuro CT: “Credo che ci siano gli organi di competenza che si devono riunire ed esaminare le regole, dall’attività di base fino alla prima squadra. Credo si debbano prendere il tempo necessario per fare un programma ed avere un’unità di intenti per arrivare nel migliore dei modi ai Mondiali nel 2030. Io CT? Ho iniziato un lavoro con il Milan e bisogna restare concentrati sul nostro obiettivo, rientrare in Champions”.

Ancora sulle voci da CT: “Se mi piacerebbe? Non ci ho ancora pensato. Sono al Milan, sono contento. Spero ci rimanerci a lungo. Il discorso Nazionale non dipende da Allegri, l’importante è che il sistema trovi soluzioni, non è tutto da buttare. Anche quando le cose non vanno bene c’è sempre qualcosa da cui ripartire”.

Allegri verso il Napoli: le sue parole

Così Allegri verso la sfida al Napoli: “Domani pomeriggio ci sarà l’ultimo allenamento e deciderò chi schierare a Napoli. Quelli in attacco stanno tutti bene. Leao sta molto meglio, Pulisic è rientrato bene. Gimenez ha tanta voglia, Fullkrug sta meglio. Tutti stanno discretamente bene. Leao? Vediamo domani. Soprattutto ora, cambiano temperatura, ritmi di gara, serve gente lucida di testa e grande tecnica. Gimenez? È recuperato, sono molto contento. Ora in quel ruolo lì abbiamo due giocatori con caratteristiche ben precise, ovvero lui e Fullkrug”.