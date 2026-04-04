Esposito illude il Cagliari, Garcia e Pinamonti firmano la rimonta del Sassuolo

Il Cagliari cade a Reggio Emilia dopo un buon primo tempo, subendo la rimonta del Sassuolo nella ripresa. Ottava gara senza vittorie per i rossoblù, mentre i neroverdi ritrovano il successo confermando i segnali di crescita mostrati nelle ultime settimane.

Il Cagliari esce sconfitto dalla trasferta di Reggio Emilia contro il Sassuolo, allungando a otto la serie di gare senza vittorie e incassando la quarta sconfitta consecutiva. Un risultato che pesa nella corsa salvezza, soprattutto per come si è sviluppata la partita: un primo tempo propositivo dei rossoblù, seguito da una ripresa in cui i padroni di casa hanno preso il controllo imponendosi con merito.

Per il Sassuolo è il ritorno al successo che mancava da inizio marzo e la conferma dell’ottimo pareggio conquistato in casa della Juventus. La squadra di Grosso ha dimostrato di saper reagire alle difficoltà, nonostante l’ottimo avvio del Cagliari.

Parte meglio il Cagliari

L’inizio è vivace, con entrambe le squadre disposte a giocare su ritmi sostenuti. Il Cagliari si mostra intraprendente nelle prime fasi, riuscendo a limitare la costruzione avversaria e rendendosi pericoloso con una conclusione centrale di Adopo.

Con il passare dei minuti, la formazione ospite guadagna campo e costruisce le occasioni migliori, sviluppando diverse azioni soprattutto sulla fascia destra. La pressione viene premiata intorno alla mezz’ora, quando l’arbitro assegna un calcio di rigore dopo revisione al VAR per un fallo di mano in area. Dal dischetto, Esposito realizza con precisione portando in vantaggio i suoi.

Dopo lo 0-1, il Cagliari ha l’opportunità di raddoppiare, ma spreca una chance significativa che avrebbe potuto indirizzare diversamente l’incontro.

La rimonta del Sassuolo

Nella ripresa, il Sassuolo cambia passo e trova rapidamente il pareggio sugli sviluppi di un calcio d’angolo: la respinta della difesa favorisce Garcia, che dal limite conclude con un rasoterra preciso.

Il gol dell’1-1 modifica l’inerzia della gara. I neroverdi aumentano la pressione e costringono il Cagliari a difendersi con maggiore continuità, pur senza rinunciare a qualche iniziativa offensiva. I cambi operati dalla panchina rossoblù non incidono in maniera decisiva sull’equilibrio del match.

A poco più di dieci minuti dal termine, il Sassuolo completa la rimonta: un’azione sviluppata in area porta al tiro ravvicinato di Pinamonti, che finalizza con efficacia. Nel finale, il Cagliari ha un’ultima occasione per pareggiare, ma non riesce a concretizzarla. Il risultato resta invariato fino al triplice fischio, certificando una sconfitta che complica ulteriormente la posizione in classifica della squadra sarda.