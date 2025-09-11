Pallone d’Oro 2025, manca poco: cosa c’è da sapere. Dalla Spagna: tensione alta Real Madrid

Quanto manca all’assegnazione del Pallone d’Oro? L’edizione 2025 si svolgerà lunedì 22 settembre presso il Théâtre du Châtelet di Parigi. Organizzato da France Football in collaborazione con UEFA e Groupe Amaury, il premio celebra il miglior calciatore dell’anno, basandosi sulle prestazioni individuali e sui successi ottenuti con club e nazionale.

Questa sarà la 69ª edizione del riconoscimento, istituito nel 1956. Oltre al Pallone d’Oro maschile, verranno assegnati anche il Pallone d’Oro femminile, il Trofeo Kopa (miglior giovane), il Trofeo Yashin (miglior portiere), il Trofeo Gerd Müller (miglior marcatore), il Trofeo Johan Cruyff (miglior allenatore) e il premio Club dell’anno.

Tra i favoriti per il Pallone d’Oro 2025 figurano diversi giocatori del Paris Saint-Germain, protagonista di una stagione trionfale con la conquista del Triplete. Ousmane Dembélé e Vitinha sono considerati tra i principali candidati, insieme ad Achraf Hakimi e anche all’italiano Gianluigi Donnarumma. Anche Lamine Yamal, stella del Barcellona, è tra i nomi più gettonati, dopo una stagione brillante in Liga. Il problema del fantasista spagnolo è essersi fermato sul più bello contro l’Inter in semifinale di Champions, anche se in quella doppia sfida tirò fuori dal cilindro prestazioni memorabili.

Rodri, vincitore dell’edizione 2024, non è tra i candidati a causa di un infortunio che lo ha tenuto lontano dai campi per gran parte dell’anno. Nonostante la presenza di Dumfries e Lautaro Martinez per l’Inter e McTominay per il Napoli, è inverosimile pensare che un rappresentante della Serie A possa posizionarsi nelle primissime posizioni.

Resta da capire come si comporterà il Real Madrid. Lo scorso anno ci fu la rottura totale fra il club merengue e gli organizzatori (France Football e la Uefa) per la mancata assegnazione del premio a Vinicius. I blancos disertarono all’ultimo la premiazione. Secondo Marca, la tensione rimane alta: ci sarà il Real Madrid quest’anno?

Di seguito la lista dei 30 candidati per il Pallone d’Oro 2025: