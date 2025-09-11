UFFICIALE – Onana, addio al Manchester United: giocherà in Turchia

Ora è ufficiale: Andrè Onana lascia il Manchester United. L’ex portiere dell’Inter si è trasferito al Trabzonspor, club della Super Lig turca.

Queste le sue prime parole dopo la firma: “Sono appena arrivato e posso dire di essere molto felice. Sto iniziando un nuovo progetto, una nuova avventura per me, e sono molto felice di essere qui. È una sensazione molto gratificante sentire così tanto amore dalle persone che ti circondano, ti fanno sentire a casa fin dal primo momento. Voglio iniziare a lavorare e ricambiare quell’amore, rendendoli felici sul campo”.

Questo invece il comunicato del club: “È stato raggiunto un accordo con il Manchester United per il trasferimento temporaneo e gratuito del calciatore professionista Andre Onana al nostro club per la stagione calcistica 2025-2026”.