Milan, la carica di Rabiot: “Voglio fare 10 gol, grande feeling con Allegri”. Poi parla di Rowe

Il centrocampista del Milan, Adrien Rabiot, si è presentato oggi in conferenza stampa come nuovo giocatore dei rossoneri: “Se voglio giocare subito? Chiaro. Sono pronto, mi sono allenato e se il mister vorrà schierarmi subito, cercherò subito di aiutare la squadra” – le sue parole.

Sul rapporto con Allegri ha confermato: “Con lui ho condiviso molto, nella Juve mi sono trovato bene fin dal primo momento. Ha ambizione, voglia di vincere, vive di passione per il calcio, che poi è tutto quello che sento io. C’è un grande feeling con il mister”.

Poi ha aggiunto: “Ho belle sensazioni, qui vedo un gruppo che ha voglia di vincere, giovani che hanno voglia di imparare, c’è un bel mix tra vecchi e giovani. Già ieri mi sono trovato bene in allenamento. L’ambiente è buono. Anche tutti quelli che lavorano per il Milan sono stati sin da subito disponibili, carini con me e con la mia famiglia”.

Sulla trattativa che lo ha portato a Milano: “Si è fatta quasi a fine mercato, parlavo già con il mister quando è arrivato al Milan, ma allora ero al Marsiglia con un contratto. Poi, quando è successo quello che è successo con il Marsiglia, subito Allegri mi ha chiamato di nuovo e abbiamo parlato del progetto rossonero, della squadra che vuole fare, dell’ambizione che ha di ritrovare la Champions, di fare un bel percorso in campionato”.

Domenica si ritroverà subito di fronte Rowe: “Ho fatto un post per i tifosi del Marsiglia, ho detto loro tutto ciò che penso: mi hanno sempre trovato bene e ho condiviso una stagione intensa lì. Con Rowe non c’è niente di speciale, ci siamo anche parlati quando ha firmato con il Bologna e io con il Milan; ci siamo mandati messaggi per augurarci il meglio e dirci che ci vedremo a San Siro. Sarà bello vederlo, lui è un bravo ragazzo. Quello che è successo è una cosa di spogliatoio, ma non è cambiato il rapporto che io ho con lui: sarà contento di vederlo e lui sarà contento di vedermi”.

Infine si pone un obiettivo: “Ho fatto 10-11 gol un anno con la Juve, l’anno scorso pure con tanti assist. Mi piace essere in area. Spero di fare almeno 10 gol: Allegri e De Zerbi mi hanno convinto che posso essere un giocatore che segna”.