UFFICIALE – Hellas Verona, altro rinforzo in mediana: ecco Gagliardini a zero

Ora è ufficiale: come anticipato ieri da Alfredo Pedullà Roberto Gagliardini giocherà ancora in Serie A: in questi minuti infatti l’Hellas Verona ha ufficializzato il suo tesseramento a parametro zero.

Questo il comunicato del club gialloblu: “Hellas Verona FC rende noto di aver acquisito le prestazioni sportive del centrocampista italiano Roberto Gagliardini, che ha firmato un contratto con il Club gialloblù fino al 30 giugno 2026.

Nato a Bergamo il 7 aprile 1994, Gagliardini cresce nel Settore Giovanile dell’Atalanta. Esordisce in Prima squadra il 4 dicembre 2013, nei sedicesimi di Coppa Italia vinti 2-0 contro il Sassuolo. Dopo i prestiti in Serie B al Cesena, allo Spezia, e al Vicenza, rientra a Bergamo nel gennaio 2016. A maggio dello stesso anno arriva anche il debutto nella massima serie, nel successo per 2-1 sul campo del Genoa.

A gennaio 2017 si trasferisce all’Inter, con cui segna la sua prima rete in Serie A nella vittoria esterna per 5-1 contro il Cagliari. Con la maglia nerazzurra partecipa anche alle coppe europee, debuttando in Champions League contro lo Slavia Praga, e scendendo in campo da titolare nella finale di Europa League ad agosto 2020. Durante i sei anni a Milano arricchisce il suo palmarès con uno Scudetto, due vittorie in Coppa Italia e due in Supercoppa italiana.

Nelle ultime due stagioni ha vestito la maglia del Monza, con cui ha collezionato 42 presenze, realizzando 1 gol e servendo 2 assist.

A livello internazionale ha rappresentato l’Italia nelle selezioni Under 20 e Under 21, fino ad arrivare alla Nazionale maggiore, con cui ha ottenuto la prima convocazione nel 2016, e debuttato nel 2017 nell’amichevole vinta per 2-1 contro l’Olanda.

Hellas Verona FC rivolge un caloroso benvenuto a Roberto, augurandogli un futuro in maglia gialloblù ricco di soddisfazioni”.