Vlahovic boom: serve il terzo indizio per fare una prova. E Tudor lo sa esaltare

Il gol all’esordio in campionato, con soli 10 minuti finali a disposizione, a chiudere la sfida al Parma. Poi la replica pochi giorni dopo nel successo contro il Genoa, con uno stacco di testa tanto imperioso quanto decisivo. Dusan Vlahovic è partito nel modo migliore e forse più inaspettato possibile, considerando l’estate turbolenta che ha vissuto.

Non è passato un solo giorno negli ultimi tre mesi senza che da qualche parte si parlasse del centravanti serbo e della sia situazione contrattuale. Con il contratto a scadenza nel 2026, è arcinoto che Vlahovic potesse partire di fronte alla giusta offerta. Che alla fine non è arrivata, così Vlahovic è rimasto dov’è e sembra più che mai intenzionato a voler dimostrare di non essere un peso per una squadra che vuole tornare protagonista come la Juventus di Igor Tudor.

A proposito di Tudor, in una intervista a DAZN ha parlato così di Dusan: “È una situazione molto particolare la sua con il contratto in scadenza. Gli farà molto bene, ha 25 anni, si sta ancora costruendo come persona. Le migliori annate sono davanti a lui, è a metà della sua carriera. Giocatore forte, è stata importante la sua crescita e l’ha fatto da solo, ha trovato la forza di essere concentrato e sul pezzo in un momento super difficile. Io provo a dargli amore quando gli serve amore, e quando gli serve il bastone gli do il bastone”.

Insomma, Tudor doveva toccare le corde giuste: non era facile con un giocatore da tanti considerato ormai irrecuperabile – sportivamente parlando – a Torino, ma la cura sembra funzionare. Dopo due indizi Vlahovic cerca la prova finale nella sfida più sentita dai bianconeri, quella contro l’Inter. E intanto anche in Nazionale l’attaccante ha mostrato la ritrovata verve: rete decisiva anche con la Serbia, nella sfida vinta 1-0 dai suoi contro la Lettonia nel percorso di qualificazioni al Mondiale 2026. Chivu è avvisato.