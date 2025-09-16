Atalanta, De Roon su Lookman: “Ci sarà sempre un’apertura nei suoi confronti”

Il centrocampista dell’Atalanta, Marten De Roon alla vigilia della sfida al Paris Saint-Germain ha parlato ai microfoni di Sky Sport: “Differenze rispetto all’ultimo confronto con loro? Arrivo con altri pensieri rispetto all’ultima volta qui. Era un ambiente diverso, il 2020, ora gli stadi sono pieni. Giochiamo contro la squadra più forte d’Europa, hanno tanta velocità, giocatori di livello, dobbiamo dare il massimo e avere la fame per fare il risultato“.

Il centrocampista olandese ha poi espresso fiducia nelle possibilità della sua squadra, pur riconoscendo la forza dell’avversario: “È sempre possibile vincere, la palla è rotonda. Il Paris è una squadra forte, tranne il Mondiale per club ha vinto tutto. In trasferta in Europa siamo sempre stati bravi, vogliamo dimostrare che anche con Juric siamo una squadra di livello. Vogliamo essere all’altezza di affrontare i più forti d’Europa“.

Parlando del suo ruolo in campo, De Roon ha spiegato come l’arrivo di Juric abbia portato alcuni cambiamenti nel suo modo di giocare: “È cambiato qualcosa nel mio gioco con Juric, presso più alto. Sarebbe strano cambiare tutto, stiamo costruendo un paio di cose nuove, non è facile cambiare dopo 9 anni. Vedendo anche il secondo tempo con il Lecce abbiamo fiducia“.

Infine, ha affrontato poi la questione legata a Lookman, chiarendo la posizione del gruppo: “Non ci ha disturbato, non voglio spendere troppe parole. Ci concentriamo sulla squadra e su chi c’è. Noi siamo sempre qua e secondo me ci sarà sempre un’apertura“.