Atalanta, Lookman out. Juric: “Siamo sereni, abbiamo parlato in modo chiaro”

Ivan Juric, tecnico dell’Atalanta, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport alla vigilia della sfida di Champions League contro il Paris Saint-Germain, in programma domani sera alle 21:00. Juric ha spiegato lo stato d’animo della squadra e il suo personale approccio alla gara: “C’è molta concentrazione su come preparare bene la partita ma in questo momento sento poca emozione. Non sono spaventato, ma curioso di vedere quella che con merito è la miglior squadra d’Europa in questo momento. Ci siamo preparati bene per affrontarli, speriamo di fare una grande partita. Ci servirà coraggio, sappiamo che hanno caratteristiche di palleggio e velocità in attacco. Però vedendo le squadre che si abbassano, soffrono di più rispetto a chi li affronta a viso aperto”.

A proposito delle assenze, Juric ha commentato la situazione legata a Scamacca e Kolasinac: “Lui e Kolasinac sono due pezzi grossi che ci mancano. Ma abbiamo tanti ragazzi giovani che vogliono fare bene, sono fiducioso”.

Il tecnico ha poi parlato dell’importanza della recente vittoria in campionato, che potrebbe dare slancio alla squadra in vista della sfida europea: “Nelle altre partite meritavamo molto di più ma non abbiamo ottenuto i risultati. Nell’ultima abbiamo collegato bel gioco a gol e vittoria, ci serviva la fiducia per affrontare questa partita”.

Infine, Juric ha risposto a una domanda sul clamore mediatico che ha coinvolto l’Atalanta durante l’estate, in particolare in riferimento al caso Lookman: “Siamo sereni, ci abbiamo già parlato e siamo stati chiari, pensiamo solo alla partita di domani”. Ricordiamo che Lookman non è stato convocato da Ivan Juric per la partita che attende la Dea domani contro il Paris Saint-Germain.