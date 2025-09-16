Donnarumma contro il suo Napoli. L’agente: “Guardiola gli ha chiesto di dare una svegliata al City”

L’agente del portiere della Nazionale Gigio Donnarumma, Vincenzo Raiola, ha parlato ai microfoni di Radio CRC del suo assistito, fresco di trasferimento al Manchester City.

“Negli ultimi anni dovunque è andato ha detto la sua” – ha fatto notare il procuratore – “Critiche? Non mi curo delle critiche della gente, persino fenomeni come Cristiano Ronaldo e Messi sono stati criticati. Chi critica i fenomeni vuole solo mettersi in mostra”.

Riguardo alle osservazioni sul gioco con i piedi: “Polemiche sul gioco con i piedi? Non capisco il motivo di queste critiche. Al di là del fatto che non ho mai visto Gianluigi sbagliare qualcosa di clamoroso con i piedi, quello che più conta per me è il percorso che Gianluigi ha fatto con noi. Quest’anno sono 10 anni che lui gioca ai massimi livelli e per un giovane come lui questo è un grande risultato”.

Parlando del passato rossonero del portiere, Raiola ha espresso un pensiero nostalgico: “La prima squadra è come il primo amore, non si dimentica mai. Dopo di che, il lavoro ti porta a vedere altre situazioni. Anche io a 10 anni giocavo allo Stadio Maradona. Lui ha anche grande stima per il Napoli che è anche un argomento di casa”.

Sull’arrivo al Manchester City, Raiola ha raccontato l’entusiasmo di Pep Guardiola per l’ingaggio del portiere: “Guardiola era felicissimo di ricevere Donnarumma in squadra. Al di là delle questioni tecniche su come il mister vuole impiegare Gianluigi in campo, gli ha chiesto di dare una svegliata alla squadra poiché dalle parti di Manchester serve qualcuno che sappia vivacizzare l’ambiente”.

Infine, Raiola ha commentato la sfida tra Manchester City e Napoli in Champions League: “Non ne abbiamo ancora parlato. Quando ha saputo di giocare contro il Napoli, mi ha detto di essere contento per il fatto che si gioca a Manchester. Perché a Napoli avrebbe avuto più difficoltà ad assorbire la partita al Maradona e sarebbe stato più pesante per lui. In generale, Donnarumma è felice di giocare contro il Napoli poiché è sempre un modo per ritornare a casa. Il Napoli è tra le prime 8 squadre in Europa, può ambire a vincere la Champions League. Il nuovo format della Champions è particolare, la verità si vedrà dagli ottavi di finale in poi, ma il Napoli ha tutte le chance per andare avanti grazie anche al condottiere che ha come Antonio Conte. Il percorso per arrivare fino in fondo in Champions è difficile e il Napoli non si dovrà scoraggiare. Qualche battuta d’arresto ci potrà stare, ma il Napoli ha tutte le chance per giocarsela e dovrà farlo partita per partita mantenendo la concentrazione al massimo. Guardate il percorso del PSG l’anno scorso”.