Non solo Juventus-Borussia Dortmund: la serata di Champions League prevede altre tre partite per questa serata di martedì europeo. Vediamo dunque le formazioni ufficiali delle sfide Real Madrid-Marsiglia, Tottenham-Villarreal e Benfica-Qarabag.
Le formazioni ufficiali di Real Madrid-Marsiglia
Real Madrid (4-2-3-1): Courtois; Alexander-Arnold, Eder Militao, Huijsen, Carreras; Valverde, Tchouameni; Arda Guler Mastantuono, Rodrygo; Mbappé. Allenatore: Xabi Alonso.
Marsiglia (4-2-3-1): Rulli; Pavard, Medina, Balerdi, Emerson; Kondogbia, Hojbjerg; Greenwood, O’Riley, Weah; Aubameyang. Allenatore: Roberto De Zerbi.
Le formazioni ufficiali di Totttenham-Villarreal
Tottenham (4-3-3): Vicario, Pedro Porro, Romero, Van de Ven, Spence; Sarr, Bentancur, Bergvall; Kudus, Richarlison, Simons. Allenatore: Thomas Frank.
Villarreal (4-4-2): Luiz Junior; Mourino, Foyth, Renato Veiga, Cardona; Pepé, Comesana, Gueye, Buchanan; Ayoze Perez, Mikautadze. Allenatore: Marcelino.
Le formazioni ufficiali di Benfica-Qarabag
Benfica (4-2-3-1): Trubin; Dedic, Antonio Silva, Otamendi, Dahl; Rios, Barrenechea; Aursnes, Sudakov, Schjelderup; Pavlidis. Allenatore: Bruno Lage.
Qarabag (4-2-3-1): Kochalski; Silva, Mustafazade, Medina, Jafarguliyev; Pedro Bicalho, Jankovic; Leandro Andrade, Kady, Zoubir; Duran. Allenatore: Gurban Gurbanov.