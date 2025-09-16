SI HD

PRIMAVERA TV

SOLOCALCIO

Home » Calcio » Real Madrid-Marsiglia, Tottenham-Villarreal e Benfica-Qarabag: le formazioni ufficiali

Real Madrid-Marsiglia, Tottenham-Villarreal e Benfica-Qarabag: le formazioni ufficiali

di

Non solo Juventus-Borussia Dortmund: la serata di Champions League prevede altre tre partite per questa serata di martedì europeo. Vediamo dunque le formazioni ufficiali delle sfide Real Madrid-Marsiglia, Tottenham-Villarreal e Benfica-Qarabag.

Le formazioni ufficiali di Real Madrid-Marsiglia
Real Madrid (4-2-3-1): Courtois; Alexander-Arnold, Eder Militao, Huijsen, Carreras; Valverde, Tchouameni; Arda Guler Mastantuono, Rodrygo; Mbappé. Allenatore: Xabi Alonso.

Marsiglia (4-2-3-1): Rulli; Pavard, Medina, Balerdi, Emerson; Kondogbia, Hojbjerg; Greenwood, O’Riley, Weah; Aubameyang. Allenatore: Roberto De Zerbi.

Champions League 2024/25 l’Italia potrebbe avere 6 squadre
Champions League (foto Ansa) Sportitalia.it

Le formazioni ufficiali di Totttenham-Villarreal
Tottenham (4-3-3): Vicario, Pedro Porro, Romero, Van de Ven, Spence; Sarr, Bentancur, Bergvall; Kudus, Richarlison, Simons. Allenatore: Thomas Frank.

Villarreal (4-4-2): Luiz Junior; Mourino, Foyth, Renato Veiga, Cardona; Pepé, Comesana, Gueye, Buchanan; Ayoze Perez, Mikautadze. Allenatore: Marcelino.

Le formazioni ufficiali di Benfica-Qarabag
Benfica (4-2-3-1): Trubin; Dedic, Antonio Silva, Otamendi, Dahl; Rios, Barrenechea; Aursnes, Sudakov, Schjelderup; Pavlidis. Allenatore: Bruno Lage.

Qarabag (4-2-3-1): Kochalski; Silva, Mustafazade, Medina, Jafarguliyev; Pedro Bicalho, Jankovic; Leandro Andrade, Kady, Zoubir; Duran. Allenatore: Gurban Gurbanov.

SPORTITALIA Italia Sport Communication S.r.l. P.IVA 08674150969 Sportitalia via Gioacchino Belli, 14 CAP 20127 Milano Sportitalia

Testata giornalistica Aut.Trib. di Milano N° 262 del 31.10.2018 Contattaci: segnalazioni@sportitaliatv.com Direttore sito Gianluigi Longari

@2025  Italia Sport Communication Srl 

Redazione

Privacy Policy

Disclaimer

Change privacy settings
×