Tudor soddisfatto: “Che cuore questa Juve. Vlahovic? Non ci sono titolari”

Il tecnico della Juventus, Igor Tudor, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della rocambolesca gara giocata contro il Borussia Dortmund, terminata 4-4.

“Era difficile giocare dopo tre giorni contro una squadra fortissima. Grande cuore, anche da chi è entrato dalla panchina, questo è un bel segnale, loro hanno qualità importanti. Noi abbiamo avuto qualche problemino, però davanti quando attacchiamo siamo pericolosi. Abbiamo preso dei gol a difesa schierata che si potevano evitare, ma sono state giocate individuali come quella di Yildiz. Sono felice, perché date le circostanze, non potevamo fare meglio”.

Sulle rotazioni: “Io ho sempre detto che non ci sono titolari, perché è veramente così. Le partite si decidono sempre negli ultimi venti minuti, con cinque cambi è cambiato il calcio. Il problema è giocare dopo tre giorni: Kenan alla fine era bianco dalla fatica, però accettiamo questo grande punto. Va bene così, in questo momento era il massimo che si poteva fare”.

Ancora sul turnover: “Non è facile, ma era giusto far giocare Vlahovic con l’Inter e stasera David e Openda perché sono giocatori importanti come Koopmeiners. Quando sei sotto e devi spingere diventa tutto un po’ più facile, a volte si indovina e a volte no con i cambi però devono sentirsi tutti importanti, questa è la dimostrazione che alla fine tutti fanno la differenza”.

Sull’atteggiamento: “Abbiamo lavorato sullo spirito e la voglia di lavorare che è la partenza e l’arrivo, poi si aggiungono i dettagli. Oggi è mancato anche Conceicao, che è importante per il nostro modo di giocare. Bremer viene da un lungo periodo di stop e non è facile, va valutato un po’ tutto però sono contento e ora dobbiamo pensare al Verona”.