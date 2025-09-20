Juve, sei matura? Nella bolgia del Bentegodi, con il pericolo Giovane-Orban

Dopo due partite a dir poco rocambolesche, dal 4-3 contro l’Inter al 4-4 contro il Borussia Dortmund, la Juventus di Igor Tudor è attesa alle 18 di oggi nella tana dell’Hellas Verona. Lo stadio Bentegodi sarà vestito a festa: si va verso i 28.000 spettatori, per una tifoseria che all’esordio in casa contro la Cremonese ha fatto capire che tipo di spinta è capace di dare ai propri beniamini.

Occhio a Giovane-Orban. Tudor: “Serve una partita seria

I bianconeri dovranno fare i conti con la voglia di dimostrare del duo d’attacco Giovane-Orban, che nell’ultima sfida ha creato tante occasioni da rete, pur non riuscendo, alla fine, a realizzarne neanche una. Per una difesa bianconera che però in queste settimane ha decisamente ballato però, non c’è da sottovalutare più nulla.

Lo sa bene il tecnico della Signora, Igor Tudor, che nella conferenza stampa tenuta ieri ha dichiarato: “Quelle contro Inter e Dortmund sono due partite che abbiamo dimenticato. Adesso abbiamo la testa focalizzata a quella di Verona. Non vogliamo scuse e servirà una partita seria per prendere quello che vogliamo”. Sulle condizioni di Zhegrova e Conceicao poi, ha aggiunto: “Chiaramente non hanno tanti minuti della gambe. Abbiamo tanti giocatori che stanno bene, c’è da fare la programmazione giusta”.

Poi sulle condizioni di Bremer ha aggiunto: “Vengono tutti a Verona. Poi sapete bene che per me sono tutti titolari. Le partite sono lunghe. Tutti sono concentrati e vogliono giocare, tutti stanno capendo questa cosa. Bremer c’è”. Assenti Fabio Miretti e Arek Milik fra i convocati, mentre sono regolarmente in gruppo Conceiçao e Zhegrova il cui impiego sarà comunque valutato solo domani dal tecnico croato.

Verona, Zanetti sa come si fa. Ma ha 7 assenti

Il tecnico del Verona, Paolo Zanetti ha già battuto lo scorso anno la Juventus: “Ogni stagione è diversa dall’altra” – ha detto in conferenza stampa – “a noi è successo in un momento in cui eravamo in grandissima forma e loro in calo, si devono incastrare tante situazioni. Loro ora stanno molto bene, sono pieni di campioni e mettono in difficoltà tutti sia in Italia che in Europa, grazie a un grande allenatore che qui conoscete bene. Noi pensiamo a noi stessi cercando un’altra grande prestazione”.

Sono 7 gli assenti dalla lista dei convocati gialloblu: oltre a Suslov e Valentini, mancano Harroui, Oyegoke, Gagliardini, Mosquera e Fallou Cham. Aggregato il terzino sinistro classe 2006 Davide De Battisti.