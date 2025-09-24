Musetti non ha pace, nuova mazzata: la notizia lascia increduli

Lorenzo Musetti sembra non avere pace: la notizia arrivata da Pechino scuote i tifosi e lascia l’atleta azzurro senza parole.

Il talento di Lorenzo Musetti è uno di quelli che non passa inosservato. Elegante nel gioco, capace di colpi che ricordano i grandi del passato, il carrarino è da tempo indicato come uno dei volti più promettenti del tennis italiano.

Però, come spesso accade nello sport, il cammino non è mai lineare. Ci sono vittorie esaltanti che fanno sognare i tifosi, ma anche ostacoli improvvisi che mettono alla prova la tenuta mentale e fisica di un atleta. E proprio in queste ore il suo percorso ha incontrato un nuovo ostacolo che, senza ombra di dubbio, complica la sua avventura negli ATP 500 di Pechino.

Musetti senza pace: mazzata da Pechino

Il torneo cinese, che richiama molti dei grandi nomi del circuito, è diventato negli anni una tappa cruciale del calendario. Non solo per il prestigio, ma anche per i punti pesanti in palio che possono cambiare sensibilmente le gerarchie del ranking mondiale. Musetti ci arriva con la voglia di dimostrare il suo valore, soprattutto dopo un’estate che gli ha regalato sprazzi di buon tennis ma anche momenti difficili. Eppure, quando sembrava esserci lo spazio per ripartire con entusiasmo, è arrivata una notizia che ha fatto storcere il naso a lui e ai suoi tifosi.

Il sorteggio, infatti, non è stato affatto benevolo. Il destino ha voluto che il tennista azzurro dovesse affrontare al primo turno il francese Giovanni Mpetshi Perricard, uno dei big server più temuti della nuova generazione. Un avversario che, per caratteristiche, è tutto fuorché comodo, soprattutto nelle fasi iniziali di un torneo in cui si cerca di prendere ritmo e fiducia. Musetti conosce bene il valore del suo prossimo rivale, perché lo ha già incontrato di recente agli US Open, in un match che gli aveva creato più di una difficoltà.

Mpetshi Perricard non è solo potenza pura al servizio, ma anche un giocatore in crescita costante, pronto a sfruttare ogni occasione per mettere in difficoltà gli avversari con il suo tennis aggressivo. Per Musetti sarà dunque una prova durissima, una partita in cui non potrà permettersi cali di concentrazione. Il rischio, infatti, è quello di ritrovarsi subito costretto a rincorrere contro un avversario che, una volta in fiducia, diventa quasi ingiocabile.

Per i tifosi italiani la notizia del sorteggio è stata accolta con un misto di delusione e apprensione, perché tutti speravano in un avvio più morbido che potesse dare a Lorenzo il tempo di entrare nel torneo senza troppi scossoni. Invece la strada è in salita fin dall’inizio e l’impressione è che il match contro Perricard possa già rappresentare una sorta di spartiacque. Una vittoria rilancerebbe Musetti con entusiasmo e nuova fiducia, mentre un passo falso rischierebbe di alimentare ulteriori dubbi in una stagione che finora è stata segnata da troppi alti e bassi.

L’unica certezza, al momento, è che Musetti dovrà fare affidamento su tutto il suo talento e sulla capacità di variare il gioco per spezzare il ritmo al bombardiere francese. Senza ombra di dubbio, la sfida di Pechino sarà una prova di maturità per il tennista azzurro.