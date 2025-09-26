Fabregas prima della Cremonese: “Vardy mai vicino al Como. Ecco quando torna Diao”

Il tecnico del Como, Cesc Fabregas, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro la Cremonese, che arriva dopo il netto 3-0 al Sassuolo in Coppa Italia.

Sulle scelte, l’allenatore ha spiegato: “Ovviamente sono molto più in difficoltà come scelte rispetto all’anno scorso. Nessuno ad oggi può dire quale sia la migliore formazione. Tanti giocatori sono a livello alto, tutti possono dare tanto, però la cosa più importante è che tutti sappiano cosa fare, con la stella mentalità e intensità e di andare a vincere quante più partite possibili. Non dobbiamo guardare indietro o avanti, sono tre punti importanti per noi. Questo è un inizio importante di stagione per noi. Vojvoda? È un terzino ma anche esterno, ha fatto il quinto tante volte in carriera”.

Sulla Cremonese: “Parliamo di una squadra che ci crede, in fiducia, il mister ha le idee molto chiare da Empoli e oggi con il 3-5-2. Una squadra che fa molto bene difensivamente e dopo quando ha l’opportunità di giocare e creare opzioni per attaccare lo fanno con volontà e con giocatori di qualità. Bondo e Terracciano arrivano dal Milan, già ti dice che mercato hanno fatto. Vardy che non ci sarà. Una squadra che mi piace, sarà difficile”.

Su Van der Brempt e Diao: “Con Van der Brempt abbiamo deciso di andare con calma, non lo vedremo fino alla Juventus. Nello spazio che ti dà la sosta nazionali si unirà al gruppo magari e poi vedremo, ma per la Juventus sicuramente starà bene. Non vogliamo rischiare niente. Dopo mancherà solo Diao, penso che ci vorranno 4-5 settimane di più e magari dopo la Juventus tornerà a disposizione”

Su Baturina: “Penso che l’abbia fatto vedere, ha dimostrato che tipo di giocatore è. Baturina però ha molto di più, dietro c’è molto di più. Ha fatto gol al Milan, al Monaco, è un giocatore di livello importante. Sì, deve continuare a lavorare, ha fatto una fase difensiva importantissima come Nico, è un lavoro difensivo che passa sotto traccia spesso. Fanno un lavoro intenso e forte, è molto importante per noi. Però deve fare parte del futuro e del presente del Como, devo essere anche io a trovargli lo spazio giusto, giocare nello stesso spazio di Nico è un’ingiustizia. Essergli dietro a Nico non è giusto, però tatticamente possiamo metterlo in altre posizioni. Penso possa fare il centrocampista a due, però deve stare tranquillo. Io credo in lui, lui mi sta dimostrando tanto”.

Su Audero e Vardy: “Vardy non è mai stato vicino al Como, non è vero. Non è mai entrato nella nostra testa, anche se è un giocatore fortissimo. È venuto qua il giorno della promozione, però nulla di questo. Un grande ragazzo e professionista. Su Audero è un grandissimo portiere, per questo l’avevamo portato qua. L’anno scorso le cose non sono andate da aspettative perché non tutte le scelte che fai alle volte son perfette. L’anno scorso è calato, il lavoro non era lo stesso, si vedeva che non era contentissimo. Ma quando si allena serve intensità, la gente deve essere contenta di essere qua. Si vede che c’è un buon ambiente, si sente subito. Se qualcuno abbassa un po’ il livello si vede troppo, io non me la sento e preferisco di continuare con la gente che vuole essere qua. Se qualcuno molla o non si sente di competere o non capisce che deve lottare per il suo posto… poi sono molto contento per Emil, gli voglio bene e spero possa fare una grande carriera”.