Spavento Alcaraz, Sinner intanto se la ride: Tokyo a rischio

Jannik Sinner prepara il piano per tornare numero uno al mondo e da Tokyoper Alcaraz arriva un bello spavento, i tifosi italiani sorridono.

Il campione altoatesino non ha nessuna intenzione di accontentarsi. La sconfitta in finale agli US Open contro Carlos Alcaraz e la conseguente discesa al numero due del ranking ATP hanno bruciato, inutile negarlo, ma non hanno scalfito la determinazione di Jannik Sinner.

Anzi, sembra quasi che quella delusione gli abbia dato nuove energie per rilanciare la sua rincorsa al vertice. In questi giorni è impegnato all’ATP di Pechino, dove ogni partita pesa come un mattoncino nella costruzione di un obiettivo chiaro: riprendersi lo scettro di numero uno al mondo.

Alcaraz: sorpresa amara a Tokyo

Dall’altra parte del globo, intanto, Alcaraz ha scelto il Giappone per continuare il suo percorso. Proprio da Tokyo però è arrivata una notizia che ha inevitabilmente cambiato il volto della settimana tennistica. Una notizia che arriva proprio da Tokyo, intanto, fa sorridere i tifosi italiani. Perché mentre l’azzurro lavora sodo sui campi cinesi, nella capitale giapponese c’è chi si è messo di traverso sulla strada del campione spagnolo.

Il protagonista della giornata è infatti Matteo Berrettini. Sì, proprio lui, il romano che aveva perso un po’ di fiducia e che faticava a ritrovare continuità nel circuito. Invece, sotto un sole accecante e in condizioni tutt’altro che semplici, ha saputo ritrovare smalto e convinzione.

Numero 56 del ranking, Berrettini ha interrotto la serie di sconfitte consecutive tornando a vincere, e lo ha fatto contro uno spagnolo come Jaume Munar, numero 40 del mondo, dimostrando che la sua racchetta sa ancora fare la differenza. Il punteggio finale, 6-4 6-2 in un’ora e 36 minuti di gioco, racconta di un match dominato con autorevolezza e lucidità.

E qui arriva il punto che cambia le carte in tavola. Alcaraz si trova, infatti, nella parte alta del tabellone, proprio quella di Berrettini. Questo significa che, se il romano continuerà a esprimere un tennis solido e incisivo come quello visto all’esordio, i due potrebbero incrociarsi addirittura in semifinale. Ed è chiaro che un Berrettini ritrovato, capace di ritrovare la gioia del successo e con l’entusiasmo di chi non ha nulla da perdere, fa paura a chiunque, persino al numero uno del mondo.

Per Sinner, che segue tutto a distanza, la notizia è doppiamente positiva. Da un lato perché un eventuale passo falso di Alcaraz in Giappone potrebbe consentirgli di recuperare punti importanti nel ranking già da questa settimana. Dall’altro perché vedere un altro italiano tornare protagonista in un grande torneo dà la misura di quanto il movimento azzurro stia vivendo un momento di straordinaria vitalità. Insomma, se Alcaraz deve preoccuparsi di Berrettini, Sinner può concentrarsi sul suo percorso a Pechino con la consapevolezza che la rincorsa al numero uno è tutt’altro che impossibile.