‘Gigi’ Sadek riparte dopo il calvario: si ritira a 25 anni, ma entra nello staff dell’Imolese

Youssef Sadek riparte subito nel calcio. Dopo il ritiro a soli 25 anni (leggi qui la sua storia raccontata a Sportitalia) è infatti stato nominato negli scorsi giorni nuovo responsabile dell’attività agonistica del settore giovanile dell’Imolese.

Questo il comunicato del club: “New Entry in casa rossoblù! Benvenuto (anzi, bentornato) a Youssef “Gigi” Sadek, nuovo responsabile dell’attività agonistica del settore giovanile dell’Imolese.

Un volto che i tifosi conoscono bene: nella stagione 23/24 ha indossato la nostra maglia, prima del passaggio al Prato. Oggi torna a Imola in una veste nuova, con entusiasmo e tanta voglia di fare! Sadek collaborerà anche con la prima squadra come prezioso collaboratore del direttore Savini, ruolo in cui porterà la sua energia e la sua esperienza per far crescere ancora di più i nostri ragazzi. Bentornato a casa, Gigi!”.

