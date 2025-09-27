Milan, la ricetta di Allegri: “Vincere qui è la normalità. Leao cerca la condizione ottimale, Pulisic cresce”

Siamo alla vigilia di Milan-Napoli: il tecnico rossonero, Massimiliano Allegri, ha parlato in conferenza stampa per presentare la sfida: “Sappiamo che affrontiamo il Napoli che lo scorso anno ha vinto meritatamente lo scudetto” – le sue parole – “e che ha fatto un mercato importante. Credo sia ancora la favorita per il campionato. Domani dobbiamo essere molto bravi a sovvertire i numeri. Sarà sicuramente una bella partita”.

Un primo scoglio importante per il Diavolo: “È il primo big match della stagione e per noi sarà un test importante. Stiamo bene e abbiamo recuperato anche Leao. Dobbiamo affrontare la partita sapendo delle difficoltà che andremo ad affrontare. Sono contento del fatto che i tifosi siano in tanti domani e siano vicini alla squadra. Quest’anno abbiamo cominciato il lavoro tutti insieme e con molta attenzione. Nonostante i risultati non dobbiamo pensare che sia tutto risolto ma dobbiamo continuare a lavorare”.

Sul paragone fra il suo Milan e il Napoli dello scorso anno, senza le coppe: “Quello di domani è un match importante contro quella che ha vinto lo scorso anno. Noi stiamo lavorando per far arrivare il Milan a giocare il prossimo anno la Champions League. Preferirei giocare una partita ogni tre giorni piuttosto che preparare una gara a settimana”.

Sui singoli: “Leao deve trovare la condizione ottimale. Pulisic sta crescendo e Gimenez si è sbloccato. Comunque ci sono i cambi e gli obiettivi si raggiungono se quelli in panchina che entrano ti portano un qualcosa. Credo che il Milan abbia i giocatori capaci di incidere anche dalla panchina e per questo fare la formazione per me domani sarà difficile, speriamo di indovinarla. Dubbi? Ne ho abbastanza, speriamo di risolverli entro domani sera sennò sarà un casino (ride, ndr)”.

Sul fatto di considerare il Milan favorito domani sera: “So quello che vedo e siamo solo alla 5ª giornata. Ci sono ancora 34 partite e 102 punti a disposizione. Serve fare un passo alla volta mantenendo equilibrio. Al Milan vincere le partite è la normalità, perdere deve essere l’eccezione”.