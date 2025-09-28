Sport sconvolto, malore in allenamento: muore a soli 30 anni

Una notizia improvvisa ha sconvolto il mondo dello sport: muore a soli 30 anni dopo un malore in allenamento.

Il mondo dello sport si è svegliato con una tragedia che ha lasciato senza parole tifosi, addetti ai lavori e appassionati. Non è facile accettare che un’atleta nel pieno della sua carriera, con ancora tante pagine da scrivere, venga strappata così bruscamente alla vita.

La notizia ha fatto rapidamente il giro del mondo, suscitando incredulità e dolore. Infatti, nessuno si sarebbe mai aspettato che una routine quotidiana come l’allenamento potesse trasformarsi in una drammatica corsa contro il tempo.

Sport in lutto: muore a 30 anni in allenamento

È morta a soli 30 anni Shewarge Amare Alene, maratoneta etiope di livello internazionale. L’atleta ha accusato un malore durante una sessione di allenamento nella sua città natale, Addis Abeba. I soccorsi sono arrivati in fretta e Alene è stata trasportata d’urgenza in ospedale. Però, nonostante tutti i tentativi dei medici, dopo poche ore il suo cuore ha smesso di battere, lasciando nello sconforto l’intera comunità sportiva.

Appena quattro mesi fa, Shewarge Amare Alene aveva scritto una delle pagine più belle della sua carriera, conquistando la Maratona di Stoccolma con il tempo di 2h29’47”. Una vittoria che sembrava solo l’inizio di una nuova fase brillante, perché l’etiope non era soltanto una specialista delle lunghe distanze ma sapeva distinguersi anche nelle mezze maratone e nelle corse su strada più brevi come la 10 km. Insomma, un talento versatile che aveva dimostrato di poter primeggiare a livello internazionale.

La sua carriera professionistica era iniziata nel 2011 e da allora aveva preso parte a ben 27 maratone, vincendone 12. Numeri importanti, che raccontano meglio di qualsiasi parola la dedizione e il sacrificio di un’atleta capace di costruire passo dopo passo il proprio percorso. Eppure, senza ombra di dubbio, nessuno si sarebbe mai aspettato che l’ultimo trionfo sarebbe rimasto quello di Stoccolma, una vittoria che ora assume un significato diverso, quasi l’eredità sportiva che Shewarge lascia dietro di sé.

La sua morte improvvisa ha acceso anche tante domande. Le cause del decesso non sono ancora chiare, e questo alimenta lo smarrimento di chi segue il mondo dell’atletica. In attesa di accertamenti, resta il vuoto enorme lasciato da una campionessa che, pur giovane, aveva già inciso il suo nome tra le protagoniste della maratona mondiale.

Oggi lo sport piange una perdita che va oltre le statistiche e i tempi al cronometro. Shewarge Amare Alene era un esempio di determinazione, una di quelle figure che ispirano, che fanno capire quanto lavoro e quanta passione ci siano dietro un successo. La sua scomparsa a soli trent’anni lascia un senso di ingiustizia difficile da spiegare, ma la memoria delle sue imprese continuerà a vivere nelle strade che ha corso e nei cuori di chi l’ha seguita.