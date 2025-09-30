Inter, infortunio Thuram? Ma lui: “È una cosa piccola”. Cosa è successo

L’Inter sorride: 3-0 allo Slavia Praga nella seconda giornata di Champions League con la doppietta di Lautaro Martinez e il gol di Denzel Dumfries.

Una potenziale nota stonata per i nerazzurri è rappresentata da Marcus Thuram, che dopo un’ottima prova è uscito dal campo toccandosi la coscia. Come riporta Tancredi Palmeri, si tratta per lui di una contrattura da valutare nei prossimi giorni per capirne l’entità. Durante la sfida è stato visto dire al medico sociale nerazzurro: “Ho solo crampi”, un po’ come a sminuire la cosa.

Al termine del match invece, ha parlato a Sky Sport dichiarando: “Sto bene, penso che sia una piccola cosa, non penso sia super grave”.

Poi ha aggiunto sulla difficoltà nello sbloccare la partita: “E’ vero, in Champions è sempre dura. Dovevamo essere molto seri e fare la partita che abbiamo fatto stasera. L’importante è non prendere gol, visto che spesso riusciamo a segnare. Stiamo migliorando e speriamo di migliorare ancora. Arrivare in fondo? Io penso partita dopo partita, dopo vedremo. La Champions è lunghissima, siamo solo a settembre”.