Alex Zanardi, commozione totale: la notizia è appena arrivata

L’ultima notizia su Alex Zanardi ha commosso i tantissimi fan del campione paralimpico: ora non ci sono più dubbi, è accaduto davvero.

Ormai da anni gli appassionati di sport sono in attesa di ricevere notizie positive sulle condizioni di salute di Alex Zanardi. Il campione paralimpico sta affrontando la seconda durissima sfida di una vita caratterizzata da grandi successi ma anche da momenti terribili. Il 19 giugno 2020 Zanardi è andato a schiantarsi contro un camion durante una staffetta di beneficenza in handbike in Toscana: il bolognese, in grave pericolo di vita dopo l’incidente, è stato sottoposto a numerosi interventi chirurgici.

Dopo un anno e mezzo di trasferimenti in vari ospedali Zanardi ha potuto finalmente fare rientro a casa, dove è ancora oggi seguito costantemente dai medici che lo hanno in cura e sostenuto dall’incessante amore dei suoi familiari. Il campione emiliano- che compirà 59 anni il prossimo 23 ottobre – prosegue ogni giorno la riabilitazione ma al momento non si conoscono dettagli precisi sui suoi eventuali progressi: la famiglia ha infatti deciso di alzare un muro di gomma per proteggere al massimo la privacy del campione CART 1997 e 1998.

Proprio in queste ore è però arrivata una notizia che ha fatto commuovere tutti i fan dell’ex pilota di Formula 1. Tra le iniziative più importanti ideate e promosse proprio da Alex Zanardi c’è sicuramente Obiettivo Tricolore, la staffetta paralimpica che il bolognese lanciò nel 2020 per promuovere lo sport tra le persone con disabilità. Per Zanardi, infatti, la pratica sportiva doveva essere uno dei punti da cui ripartire dopo le ferite inferte dalla pandemia di Covid-19.

Zanardi, fan in lacrime: è appena successo

Dopo un periodo di stop a causa dei Giochi Olimpici di Parigi 2024, a cui hanno preso parte diversi atleti di Obiettivo Tricolore, la staffetta paralimpica è ufficialmente ripartita. La quinta edizione sta attraversando l’Italia da Nord a Sud e proprio oggi è sbarcata a Montevarchi (Arezzo), in Valdarno.

Sono in tutto 70 gli atleti paralimpici che compongono la staffetta, partita lo scorso 21 settembre da Gallipoli. Montevarchi è una delle 22 tappe di questa fantastica carovana che giungerà in Trentino il prossimo 10 ottobre, lo stesso giorno dell’evento del Festival dello Sport di Trento organizzato dalla Gazzetta dello Sport.

La staffetta percorrerà in tutto 1.790 chilometri: lo scopo è sempre quello che aveva mosso Zanardi cinque anni fa, ovvero fare in modo che lo sport possa davvero essere uno strumento di inclusione sociale e promozione culturale.