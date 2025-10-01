Zielinski assicura a SI: “Inter, possiamo arrivare in fondo a tutto”

Il centrocampista dell’Inter, Piotr Zielinski, ha parlato ai microfoni di Sportitalia e dei giornalisti presenti in zona mista al termine della sfida che i nerazzurri hanno vinto per 3-0 contro lo Slavia Praga.

Queste le sue parole: “Se possiamo ripetere la scorsa stagione? Abbiamo qualità per arrivare in fondo a tutte le competizioni. Vorremmo vincere qualcosa, faremo di tutto per essere protagonisti ovunque. Non sarà facile ma le basi ci sono, faremo di tutto per arrivare in alto”.

Le parole di Chivu dopo Inter-Slavia Praga

Anche il tecnico dell’Inter Cristian Chivu ha parlato a SkySport dopo la sfida: “Abbiamo trattato questa gara come partita importante e seria, con l’atteggiamento giusto. É un filo sottile, quando si vince c’è troppo entusiasmo, bisogna divertirsi senza perdere comportamenti e atteggiamenti. Hanno sempre avuto un comportamento corretto. Come sta Thuram? “Lui dice un crampo, domani accertamenti, speriamo nulla di grave”.