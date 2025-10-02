Márquez-Ducati, potrebbe essere l’ultimo titolo: Dall’Igna disperato

La Ducati domina la MotoGP ma per Marc Márquez questo potrebbe essere il suo ultimo titolo in sella alla rossa di Borgo Panigale.

La MotoGP vive una stagione elettrizzante e, senza ombra di dubbio, il team Ducati continua a essere il punto di riferimento assoluto. Il dominio tecnico della casa di Borgo Panigale è sotto gli occhi di tutti, così come il talento di Marc Márquez, che ha saputo adattarsi subito alla moto e ritrovare la competitività dei giorni migliori.

Tuttavia, tra i corridoi del paddock circola una voce che scuote l’ambiente e che potrebbe cambiare il volto del campionato nei prossimi anni: per lo spagnolo, infatti, questo potrebbe essere l’ultimo titolo con la Ducati.

Márquez allarma i tifosi, potrebbe essere l’ultimo titolo

Non si tratta di un dettaglio di poco conto, perché Márquez è tornato a lottare per il vertice proprio grazie alla moto italiana, dopo stagioni difficili segnate da infortuni e da un feeling mai davvero trovato con la Honda. La simbiosi con la Ducati ha ridato smalto e motivazioni al campione spagnolo, ma il futuro resta un rebus. Le indiscrezioni parlano di un 2026 che potrebbe aprire nuovi scenari e, di conseguenza, il 2025 diventerebbe l’ultima vera occasione per Márquez di legare il suo nome al marchio di Borgo Panigale con un titolo iridato.

A rendere tutto più interessante c’è l’ascesa di Pecco Bagnaia. Il campione torinese, infatti, sembra in crescita costante e se riuscirà a trovare la piena sintonia con la nuova moto potrebbe diventare il rivale più pericoloso proprio per il compagno di squadra. Bagnaia conosce bene la Ducati, sa come sfruttarne ogni dettaglio e ha già dimostrato di avere la freddezza necessaria per vincere nei momenti decisivi. Per Márquez, insomma, il futuro non sarà una passeggiata, perché all’interno della stessa scuderia potrebbe trovarsi davanti a una concorrenza spietata.

Ma non c’è solo lui. Marco Bezzecchi, passato in Aprilia, rappresenta un altro nome destinato a diventare centrale. Il pilota romagnolo, con il suo talento cristallino e la voglia di emergere, potrebbe inserirsi a pieno titolo nella lotta per il Mondiale. La sua crescita è evidente e con una moto competitiva tra le mani, il 2026 potrebbe regalargli la chance di giocarsela davvero con i big.

In questo scenario, Márquez rischia di trovarsi stretto tra due piloti italiani pronti a prendersi la scena: da un lato Bagnaia con la Ducati, dall’altro Bezzecchi con l’Aprilia. Non è un caso, quindi, che si parli del 2025 come dell’anno cruciale per il campione spagnolo. L’occasione di conquistare un ultimo titolo con la rossa è ghiottissima, ma allo stesso tempo potrebbe rappresentare il canto del cigno della sua avventura con Borgo Panigale.

La MotoGP, dunque, si prepara a vivere stagioni infuocate. La Ducati continuerà ad avere un ruolo centrale, ma la certezza assoluta che Márquez resti a lungo in sella non c’è più. E per chi ama questo sport, non può che essere una prospettiva affascinante: il presente dominato dallo spagnolo e il futuro che si apre con due italiani pronti a sfidarlo senza timori.