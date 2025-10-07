Napoli, tegola Lobotka: lascia la Nazionale. Infortunio e tempi di recupero

Napoli-Genoa ha visto gli azzurri centrare un successo importante in rimonta, la squadra di Conte ha però perso due elementi chiave in quel match. Stanislav Lobotka e Matteo Politano sono infatti usciti infortunati. Se l’Italiano non era già stato convocato da Gattuso che lo ha sostituito con Spinazzola, lo Slovacco ha risposto alla convocazione della sua Nazionale, una convocazione che comunque non è bastata. Lobotka ha infatti palesato problemi anche con la sua Slovacchia. L’esito degli esami lo ha fatto escludere dal CT, che non lo ha sostituito. Il centrocampista farà ora ritorno a Napoli per sostenere ulteriori esami e valutare quali saranno i tempi di recupero per il rientro del centrocampista.

Napoli, il comunicato della Slovacchia su Lobotka

Con un comunicato la Federazione Slovacca ha annunciato il rientro in Italia di Lobotka e l’esclusione dei convocati per il giocatore del Napoli dopo l’infortunio patito contro il Genoa nel match di campionato vinto 2-1 dagli azzurri di Antonio Conte in rimonta con i gol di Anguissa e Hojlund.

Ecco il testo del comunicato: “Stanislav Lobotka infortunatosi nella partita di campionato di domenica e costretto alla sostituzione, si è sottoposto a ulteriori accertamenti lunedì pomeriggio. I risultati non sono stati soddisfacenti. Hanno confermato un infortunio muscolare di tale entità che il due volte miglior calciatore dell’anno sarà escluso dalla squadra. L’allenatore non ha chiamato nessuno per sostituirlo”. Lobotka tornerà quindi a Napoli per altri esami medici a causa di uno stiramento muscolare che probabilmente lo potrebbe tenere fuori dalla formazione del Napoli per un mese.

Non solo Lobotka, la situazione per Conte

Il tecnico del Napoli Conte dovrà preparare un Napoli dunque senza il suo regista titolare, potendo comunque contare su Billy Gilmour che assicura una forte garanzia a centrocampo. Gilmour è inoltre già andato in gol in questa stagione. Il tecnico aspetta inoltre la diagnosi su Politano che dopo l’infortunio contro il Genoa. L’attaccante ha rinunciato alla nazionale di Gattuso, sostituito da Spinazzola, e verrà esaminato dai medici. Napoli che attende anche notizie sulle condizioni di Milinkovic-Savic che ieri ha lasciato il ritiro della Serbia per un forte dolore alla schiena. Intanto lo staff medico e tecnico degli azzurri lavora su Amir Rrahmani e Alessandro Buongiorno, che sono a Napoli e sui cui il club lavora puntando a recuperarli dopo la sosta per le partite delle nazionali.