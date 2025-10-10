EPT Malta 2025: Il Grande Ritorno del Poker, day 4

EPT Malta 2025: Il Grande Ritorno del Poker, day 3

Malta si conferma una delle destinazioni più ambite per i professionisti del poker, e nel 2025 torna a essere protagonista con uno degli eventi più attesi dell’anno: lo European Poker Tour (EPT) Malta. Dopo ben nove anni di assenza, l’EPT fa finalmente ritorno su questa splendida isola, portando con sé l’energia e l’adrenalina che solo i grandi tornei internazionali sanno offrire.

Quando si gioca l’EPT Malta 2025?

Date ufficiali del festival: dal 1° al 12 ottobre 2025

Un’occasione imperdibile per tutti gli appassionati di poker, dai veterani ai nuovi giocatori che vogliono vivere l’esperienza EPT in una location unica al mondo.

Perché partecipare all’EPT a Malta?

L’European Poker Tour Malta 2025 non è solo un evento di poker, ma un’esperienza completa. La tappa maltese unisce l’eccellenza del poker live con una location di prestigio, strutture moderne, e tutto il fascino storico e culturale di un’isola che ha tanto da offrire:

Tornei con i migliori player internazionali

Location di lusso con servizi di livello premium

Spiagge mozzafiato, mare cristallino e siti UNESCO

Vita notturna tra le migliori d’Europa

Clima ideale ad ottobre

Poker e molto di più

Malta non è solo poker. Tra una mano e l’altra, potrai esplorare città storiche come La Valletta, rilassarti sulle spiagge di Golden Bay o divertirti nei locali di Paceville. Non ci sono due giorni uguali qui: ogni momento è un mix perfetto di emozioni, relax e scoperta.