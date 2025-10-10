Pogba, non c’è pace: nuovo infortunio. Rientro rimandato e tempi di recupero

Continua il calvario dell’ex centrocampista della Juventus, ora al Monaco, Paul Pogba: il francese non vede l’ora di poter tornare in campo!

Dopo la sosta per gli impegni con le nazionali, le prossime partite dopo la pausa potrebbero coincidere con l’esordio di alcuni giocatori restati ai box e che hanno cambiato squadra negli ultimi giorni della sessione estiva di calciomercato. Ma non solo. Anche per uno rimasto ai box negli ultimi mesi: Paul Pogba è in attesa di debuttare ufficialmente con la maglia del Monaco. Con il club del Principato ha firmato da svincolato dopo la squalifica per doping e la rescissione del suo contratto con la Juventus. I trionfi con la Vecchia Signora, la vittoria in Europa League con il Manchester United e della Coppa del Mondo con la Francia sono al momento un lontano ricordo con il ‘Polpo’ che deve ritrovare ritmo e continuità perduti.

Infortunio Pogba: le ultime sulle sue condizioni

Il centrocampista dei biancorossi si è fermato nuovamente in allenamento a causa di un infortunio alla coscia destra: fino a questo momento non ha ancora collezionato alcuna presenza con il club del Principato. Era atteso il suo esordio con il Monaco il prossimo 18 ottobre contro l’Angers. L’infortunio di Pogba coincide anche con un cambio in panchina: la società ha deciso di esonerare Adi Hutter il quale aveva recentemente dichiarato: “Voglio vederlo in una situazione di partita. È intelligente in gioco. Ma devo sapere come si sente tatticamente in relazione alla squadra, come sono i suoi movimenti, la sua abilità nella corsa, la sua potenza in campo”. Dopo aver conquistato 13 punti nelle prime sette giornate di Ligue 1, il Monaco starebbe spingendo per Sebastian Pocognoli, tecnico dell’Union Saint-Gilloise, grande favorito per prendere il timone.

Il grande obiettivo di Paul Pogba è quello di tornare immediatamente in campo anche se non ci sono aggiornamenti sui possibili tempi di recupero con lo staff medico dei monegaschi che effettuerà degli accertamenti per conoscere l’entità dell’ultimo infortunio. Il francese, ciò nonostante, è stato inserito nella lista Champions League del Monaco con una data cerchiata in rosso sul calendario. Il 28 gennaio il match contro la sua Juventus: una sfida speciale in cui vorrebbe farsi trovare pronto ed essere a disposizione del club francese contro un club che gli ha permesso di affermarsi come uno dei migliori centrocampisti della sua generazione.