SI HD

PRIMAVERA TV

SOLOCALCIO

Home » Calcio » Italia, Kean segna poi si fa male alla caviglia: la situazione

Italia, Kean segna poi si fa male alla caviglia: la situazione

di

Prima la gioia poi il dramma, Moise Kean inizia al meglio il match dell’Italia contro l’Estonia, subito in gol, poi si fa male alla caviglia e deve lasciare spazio a Francesco Pio Esposito dopo 15 minuti.

Un inizio che sembrava promettente quello in Estonia per Moise Kean, l’attaccante della Fiorentina, tornato al gol in Serie A nell’ultimo turno contro la Roma aveva iniziato benissimo segnando immediatamente con una conclusione di destro a rientrare. Pochi minuti dopo però il dramma. L’attaccante della Fiorentina e della Nazionale ha appoggiato male il piede in un contrasto provocandosi un infortunio alla caviglia. Kean, inizialmente uscito ha provato a rientrare in campo per un paio di minuti, lasciando poi spazio a Francesco Pio Esposito. Un problema quindi si per l’Italia ma anche per la Fiorentina che ha iniziato a rilento la stagione e ora perderà probabilmente l’attaccante per diverse partite con i prossimi 3 impegni in campionato che vedono i viola affrontare Milan, Bologna e Inter.

Moise Kean, attaccante Italia e Fiorentina
Moise Kean, attaccante Italia e Fiorentina

 

Italia, infortunio per Kean: la situazione

In gol dopo 4′ minuti. Fuori al 15′. E’ durata pochissimo la gara contro l’Estonia per Moise Kean. L’attaccante dell’Italia e della Fiorentina aveva aperto il match con un grande gol in avvio confermando il grande feeling con la Nazionale, 11^esimo centro in azzurro. Poco dopo però Kean si è infortunato alla caviglia dovendo così lasciare il campo. Inizialmente l’attaccante è rientrato sul terreno di gioco, su indicazione del CT Gattuso, lasciando poi spazio a Pio Esposito 2 minuti più tardi. Un problema non di poco conto almeno stando alla reazione del calciatore, uscito dal campo in lacrime e sorretto dai sanitari della Nazionale Italiana. Uno spavento non solo per lui ma per tutti i tifosi dell’Italia e non solo vista l’importanza del calciatore.

Le prossime ore saranno chiave per capire l’entità del problema, i primi controlli chiariranno se sarà soltanto una distorsione alla caviglia o se c’è qualcosa di più. Il giocatore potrebbe quindi fare rientro anticipato a Firenze per eventuali ed ulteriori esami che servirebbero per determinare i tempi di recupero del calciatore. Il calendario della Fiorentina è impegnativo dopo la sosta. In campionato i match contro Milan, Bologna ed Inter nelle prossime 3. Nel mezzo la sfida al Rapid Vienna. Dopo il match con i nerazzurri Lecce, Mainz e Genoa fino alla prossima sosta. I prossimi giorni saranno quindi determinanti per capire quante gare potrebbe saltare Moise Kean con la Fiorentina ma non solo.

SPORTITALIA Italia Sport Communication S.r.l. P.IVA 08674150969 Sportitalia via Gioacchino Belli, 14 CAP 20127 Milano Sportitalia

Testata giornalistica Aut.Trib. di Milano N° 262 del 31.10.2018 Contattaci: segnalazioni@sportitaliatv.com Direttore sito Gianluigi Longari

@2025  Italia Sport Communication Srl 

Redazione

Privacy Policy

Disclaimer

Change privacy settings
×