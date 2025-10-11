Italia, Kean segna poi si fa male alla caviglia: la situazione

Prima la gioia poi il dramma, Moise Kean inizia al meglio il match dell’Italia contro l’Estonia, subito in gol, poi si fa male alla caviglia e deve lasciare spazio a Francesco Pio Esposito dopo 15 minuti.

Un inizio che sembrava promettente quello in Estonia per Moise Kean, l’attaccante della Fiorentina, tornato al gol in Serie A nell’ultimo turno contro la Roma aveva iniziato benissimo segnando immediatamente con una conclusione di destro a rientrare. Pochi minuti dopo però il dramma. L’attaccante della Fiorentina e della Nazionale ha appoggiato male il piede in un contrasto provocandosi un infortunio alla caviglia. Kean, inizialmente uscito ha provato a rientrare in campo per un paio di minuti, lasciando poi spazio a Francesco Pio Esposito. Un problema quindi si per l’Italia ma anche per la Fiorentina che ha iniziato a rilento la stagione e ora perderà probabilmente l’attaccante per diverse partite con i prossimi 3 impegni in campionato che vedono i viola affrontare Milan, Bologna e Inter.

Italia, infortunio per Kean: la situazione

In gol dopo 4′ minuti. Fuori al 15′. E’ durata pochissimo la gara contro l’Estonia per Moise Kean. L’attaccante dell’Italia e della Fiorentina aveva aperto il match con un grande gol in avvio confermando il grande feeling con la Nazionale, 11^esimo centro in azzurro. Poco dopo però Kean si è infortunato alla caviglia dovendo così lasciare il campo. Inizialmente l’attaccante è rientrato sul terreno di gioco, su indicazione del CT Gattuso, lasciando poi spazio a Pio Esposito 2 minuti più tardi. Un problema non di poco conto almeno stando alla reazione del calciatore, uscito dal campo in lacrime e sorretto dai sanitari della Nazionale Italiana. Uno spavento non solo per lui ma per tutti i tifosi dell’Italia e non solo vista l’importanza del calciatore.

Le prossime ore saranno chiave per capire l’entità del problema, i primi controlli chiariranno se sarà soltanto una distorsione alla caviglia o se c’è qualcosa di più. Il giocatore potrebbe quindi fare rientro anticipato a Firenze per eventuali ed ulteriori esami che servirebbero per determinare i tempi di recupero del calciatore. Il calendario della Fiorentina è impegnativo dopo la sosta. In campionato i match contro Milan, Bologna ed Inter nelle prossime 3. Nel mezzo la sfida al Rapid Vienna. Dopo il match con i nerazzurri Lecce, Mainz e Genoa fino alla prossima sosta. I prossimi giorni saranno quindi determinanti per capire quante gare potrebbe saltare Moise Kean con la Fiorentina ma non solo.