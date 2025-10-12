Napoli, non solo Hojlund: dalle Qualificazioni Mondiali arrivano buone notizie

Continuano gli impegni delle Nazionali, oggi sono scesi in campo 3 giocatori in casa Napoli con ottimi risultati. Antonio Conte può quindi esultare in vista della ripresa del campionato.

Napoli, ancora gol di Hojulnd: si sblocca McTominay

Un Hojlund on fire, ma non solo in casa Napoli si rivede in gol, anche se con la maglia della Scozia anche Scott McTominay. Il centrocampista arrivato la scorsa estate dal Manchester United ha segnato la rete del 2-0 nella vittoria 2-1 contro la Bielorussia. Gara che era stata sbloccata da Che Adams, attaccante del Torino. Una rete che rida morale ad un giocatore fino ad ora leggermente sotto tono in Serie A, fermo al gol alla prima giornata contro il Sassuolo. Nello stesso match positivi anche gli 88 minuti di Billy Gilmour, il mediano che con l’infortunio di Lobotka avrà sempre più spazio ha giocato quasi tutto il match a ottimi livelli. Un gol già per lui in stagione con il Napoli, Antonio Conte sarà quindi soddisfatto dell’ottima prestazione dei due centrocampisti.

Non solo Gilmour e McTominay, anche Rasmus Hojlund ha centrato 3 punti importanti con la sua Danimarca e proprio nello stesso girone della Scozia, le due compagni si dividono la vetta del Gruppo C. Una vittoria arrivata contro la Grecia per 3-1. Hojlund ha aperto le marcature al 21′, 6 gol e 1 assist nelle ultime 4 in stagione. Le reti che hanno poi chiuso la gara sono state segnate da Andersen e Damsgaard. Di Tzolis il gol del 3-1 finale. Un altro gol importante quindi questo per Hojlund sostituito poi al 70′ da Biereth. Un’altra ottima notizia per Conte che ad inizio sosta aveva perso Lobotka e Politano per almeno un mese. Gilmour ha già risposto presente con la Scozia, ora toccherà a Neres negli allenamenti e in campo dimostrare di poter essere il perfetto back up di Politano.