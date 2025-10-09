Napoli, a Conte non tornano i conti: c’è un aspetto da sistemare

Il Napoli è primo in classifica ma Antonio Conte può sorridere soltanto parzialmente. E questo perché c’è un aspetto che il tecnico salentino deve provare a sistemare in questa sosta, per far sì che la macchina azzurra, alla ripresa del campionato, sia nuovamente ben oliata.

Stiamo parlando della difesa. Il reparto arretrato del Napoli ha infatti subito 9 reti nelle 8 partite complessive disputate fino a questo punto, tra Serie A e Champions League. Dati che sorprendono Conte considerando che lo scorso anno, nella stagione dello scudetto, la difesa era il fiore all’occhiello del collettivo azzurro. Qualcosa, però, quest’anno è cambiata e la dimostrazione è arrivata nella primissima parte di questa stagione.

Napoli, Conte ha un aspetto da risolvere!

Diversi nuovi innesti, da Lorenzo Marianucci a Sam Beukema, il ritorno a tratti di Alessandro Buongiorno, poi Amir Rahmani e Juan Jesus. E’ chiaro che per Antonio Conte si è messa in mezzo anche la sfortuna, con diversi infortuni che hanno condizionato il rendimento dei suoi. Ma bisogna fare di più, soprattutto da palla ferma. Meccanismi che sono ancora in fase di rodaggio e che devono essere migliorati, questo è certo, per far sì che Conte possa tornare ad avere quella solidità difensiva che è sempre stata propria delle sue squadre.

Napoli-Genoa ha visto gli azzurri centrare un successo importante in rimonta, la squadra di Conte ha però perso due elementi chiave in quel match. Stanislav Lobotka e Matteo Politano sono infatti usciti infortunati. Se l’Italiano non era già stato convocato da Gattuso che lo ha sostituito con Spinazzola, lo Slovacco ha risposto alla convocazione della sua Nazionale, una convocazione che comunque non è bastata. Lobotka ha infatti palesato problemi anche con la sua Slovacchia. L’esito degli esami lo ha fatto escludere dal CT, che non lo ha sostituito. Il centrocampista farà ora ritorno a Napoli per sostenere ulteriori esami e valutare quali saranno i tempi di recupero per il rientro del centrocampista.