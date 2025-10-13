Il Napoli si gode la ritrovata verve del suo nuovo attaccante: Rasmus Hojlund non si ferma più e segna altri gol anche con la Nazionale della Danimarca. E dai social manda un messaggio ironico apprezzato dai tifosi azzurri.

Riuscirà Rasmus Hojlund a ritrovarsi fin da subito in Italia e a non far rimpiangere Romelu Lukaku, fermo per infortunio? Questa è una domanda che fino a poche settimane fa si ponevano in tanti fra i tifosi del Napoli. Beh, l’effetto-Antonio Conte e l’aria del campionato italiano evidentemente hanno fatto subito bene al centravanti che sembrava aver smarrito la via a Manchester: dalla firma con gli azzurri sembra un altro, pronto a riprendere la via intrapresa all’Atalanta. Ora si gode l’ennesimo gol decisivo anche con la maglia della Nazionale della Danimarca, inviando un messaggio carico d’ironia ampiamente apprezzato dai tifosi del Napoli e dai suoi connazionali.

Hojlund, il messaggio social scatena i tifosi del Napoli

“Un uomo saggio una volta disse: ‘I gol sono come il ketchup. Una volta che arrivano, continuano ad arrivare’“, ha scritto Hojlund dal suo profilo Instagram. Tanti i tifosi del Napoli che gli mandano messaggi di incoraggiamento: “Continua così”, gli scrivono diversi utenti. Qualcuno da Manchester lo rimpiange già: “Ci saresti servito allo United”. Un altro ancora non perde la speranza: “Continua così, poi tornerai a Manchester per restarci”. Ricordiamo infatti che Hojlund è al Napoli in prestito, con diritto di riscatto fissato a 44 milioni di euro che gli azzurri dovranno decidere se spendere o meno al termine di questa annata.

Nelle prime quattro partite giocate in Serie A, il danese ha messo a segno due reti decisive per le vittorie centrate dagli azzurri contro la Fiorentina (1-3 al Franchi, il 13 settembre) e contro il Genoa (2-1 al Maradona, nell’ultima partita del 5 ottobre). Anche in Champions League poi ha messo subito il marchio con i due gol che hanno steso lo Sporting alla seconda giornata europea (2-1 al Maradona, l’1 ottobre). In Nazionale poi è partito a razzo: nelle pause di settembre e ottobre ha fatto 4 gol e un assist in 4 partite. In totale il conteggio tocca quota 8 reti in 10 partite fra Napoli e Nazionale danese. Insomma una sorta di dichiarazione d’intenti da parte di un centravanti che dopo il passaggio multimilionario dall’Atalanta al Manchester United ha vissuto un rendimento a dir poco altalenante e soprattutto che ha dovuto sopportare fortissime critiche da parte di stampa e tifosi, per due stagioni.