Ennesimo infortunio: la sosta delle Nazionali porta diverse brutte notizie alle squadre di Serie A. L’ultimo in ordine di tempo è Taty Castellanos, centravanti della Lazio. Ma la lista dopo questa pausa è decisamente lunga.

La pausa per le nazionali, come spesso accade, lascia in eredità diversi grattacapi ai club di Serie A. Diverse squadre, infatti, devono fare i conti con infortuni che rischiano di pesare nella ripresa del campionato. L’ultima notizia in ordine di tempo ed in tal senso riguarda Taty Castellanos, attaccante della Lazio, ma la lista è lunga fra i giocatori che si sono dovuti fermare nell’ultima settimana. Vediamo la situazione attuale squadra per squadra e i giocatori che i tecnici hanno perso in vista delle prossime sfide: dalla Juventus con Bremer al Milan con Pulisic, Saelemaekers ed Estupinian fino al Como con Addai e la Fiorentina con Kean: si salvano in pochi.

Leao, Kean e Castellanos: quanti infortuni, l’elenco completo

JUVENTUS – In casa Juventus, tegola Gleison Bremer. Il difensore brasiliano ha riportato una lesione al menisco mediale del ginocchio sinistro e dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico. L’operazione prevista è una meniscectomia artroscopica selettiva, che consente la rimozione della parte danneggiata del menisco e garantisce tempi di recupero più brevi rispetto ad altri interventi. Tuttavia, resta da chiarire quando il giocatore potrà tornare in campo.

MILAN – Il Milan è una delle squadre più colpite. Alexis Saelemaekers, rientrato anzitempo dal ritiro con il Belgio, ha accusato un infortunio muscolare e la sua presenza contro la Fiorentina è da escludere: nuovi esami la prossima settimana. Anche Christian Pulisic ha accusato un problema fisico durante il match tra Stati Uniti ed Ecuador: si tratta di una contusione alla caviglia che, seppur non grave, ha comunque costretto il giocatore a interrompere la propria attività con la nazionale. Stessa sorte per Pervis Estupiñán, che ha riportato un fastidio alla caviglia, ma è rimasto comunque aggregato alla selezione dell’Ecuador, non essendo previsto un rientro anticipato in Italia. Per quanto riguarda Rafael Leao, il portoghese ha lasciato il ritiro della nazionale lusitana in accordo con lo staff tecnico e medico, in un programma di gestione fisica concordato con il Milan. Nessuna preoccupazione reale: l’attaccante è atteso regolarmente alla ripresa degli allenamenti a Milanello.

NAPOLI – Il Napoli ha comunicato due stop di rilievo: Stanislav Lobotka e Matteo Politano. Il centrocampista slovacco ha riportato una lesione muscolare all’adduttore della coscia destra, mentre l’esterno offensivo ha subito una distrazione al gluteo destro. Entrambi i calciatori sono stati sottoposti a esami strumentali e hanno già avviato il percorso di recupero. Da valutare anche Rrahmani, già infortunato.

COMO – Brutta notizia anche per Cesc Fabregas. Jayden Addai si è fermato con l’Olanda per un problema fisico alla coscia destra. Dopo gli accertamenti del caso, è emersa una lesione muscolare al bicipite femorale.

FIORENTINA – Anche la Fiorentina deve fare i conti con un’assenza importante. Moise Kean, attaccante viola convocato dalla Nazionale italiana, ha abbandonato il ritiro a causa di un trauma alla caviglia destra rimediato nel match contro l’Estonia. Gli esami hanno confermato che non ha recuperato pienamente dall’infortunio e non sarà disponibile per le prossime sfide internazionali.

LAZIO – La situazione non è migliore per la Lazio, che perde Valentin Castellanos per un guaio muscolare accusato durante l’allenamento di venerdì. L’attaccante si è fermato immediatamente e lo staff medico teme una lesione, in attesa degli esami definitivi, ma si parla di una lesione di secondo grado al retto femorale della coscia destra. A complicare ulteriormente la situazione ci si mette anche Boulaye Dia, alle prese con un trauma contusivo-distorsivo alla caviglia destra. Il giocatore si trova a Roma dove sta seguendo le cure previste.

CAGLIARI – Situazione delicata anche per il Cagliari, che perde Yerry Mina. Il difensore colombiano è uscito per infortunio durante la sfida con l’Udinese e gli accertamenti effettuati hanno evidenziato una distrazione di basso grado al muscolo soleo del polpaccio destro. Il club sardo ha già avviato le terapie del caso.

PARMA – Infine, anche il Parma deve rinunciare a uno dei suoi titolari. Emanuele Valeri, uscito anzitempo nella gara contro il Lecce, ha riportato una lesione capsulo-legamentosa alla caviglia destra. Gli esami effettuati hanno confermato il trauma post-traumatico, e il terzino ha già cominciato la riabilitazione. Le sue condizioni verranno rivalutate nei prossimi giorni.