Milan, primato finanziario da record: l’operazione Reijnders e il terzo bilancio in utile

Il CdA del Milan ha dato il via libera al bilancio relativo alla stagione 2024/25. Il trend positivo continua e per la prima volta nella sua storia centra il terzo utile consecutivo. E il fatturato vola: è stato toccato il picco più alto di sempre.

Il Consiglio di Amministrazione del Milan, riunito oggi, ha dato il via libera al bilancio consolidato del Gruppo relativo all’esercizio chiuso il 30 giugno 2025. Il documento sarà ora sottoposto all’approvazione dell’Assemblea degli Azionisti, secondo le tempistiche previste. Da notare che i dati resi noti fanno già registrare alcuni aspetti che ben rispecchiano il trend positivo della società intrapreso in questi anni. Chiaramente anche alcune cessioni pesanti come quella centrata con l’operazione-Reijnders (acquistato nel 2023 per meno di 25 milioni dall’AZ Alkmaar e rivenduto questa estate a 75 milioni, bonus compresi, al Manchester City) hanno il loro peso per gli ottimi dati fatti registrare.

Milan, primato finanziario da record: terzo bilancio in utile

Per la prima volta nella sua storia, il Club registra un utile per il terzo anno consecutivo, chiudendo l’esercizio con un risultato positivo di 3 milioni di euro.

Il fatturato ha raggiunto il livello più alto di sempre per il Milan: 495 milioni di euro, con un incremento del 10% rispetto alla stagione 2023/24.

Il patrimonio netto risulta poi in positivo per 199 milioni di euro. Da sottolineare in tal senso che il dato è stato raggiunto reggendo anche l’urto di stagioni prive di introiti derivanti dalle competizioni europee – come l’annata in corso – che inevitabilmente influenzeranno i conti. Fra gli investimenti fatti, non ci sono solo quelli per la prima squadra, ma anche quelli legati al Settore Giovanile ed alle infrastrutture. Negli ultimi due esercizi il club rende noto che sono stati destinati oltre 250 milioni di euro lordi all’acquisizione di nuovi calciatori.

Milan Futuro e nuovo stadio: le prossime mosse

Per quanto riguarda il vivaio, da registrare l’avvio del progetto Milan Futuro avvenuto l’anno scorso: un piano a lungo termine, anche se la prima annata non ha detto bene alla neonata squadra che quest’anno è ripartita dalla Serie D. Rimane l’intento di far crescere ragazzi promettenti in un ambiente tecnico qualificato, maturare esperienza e prepararsi a contribuire al futuro della Prima Squadra.

Guardando ai progetti strategici per il futuro, il nuovo stadio rappresenta un punto chiave della visione a lungo termine del Milan. La recente approvazione da parte del Comune di Milano della delibera per l’acquisizione dell’area di San Siro segna un momento cruciale per il Club, la città e i suoi cittadini. Parallelamente, prosegue anche il progetto sull’area di San Donato, in cui il Milan ha già investito oltre 40 milioni di euro. L’obiettivo è duplice: valorizzare l’investimento e partecipare attivamente al rilancio dell’intera zona, in sinergia con le istituzioni e la comunità locale.