Sinner non se ne fa una ragione, esclusione improvvisa: non ce la fa

Jannik Sinner è stato clamorosamente escluso: la decisione, arrivata all’improvviso, ha lasciato senza parole tutti i suoi tifosi.

Jannik Sinner è al lavoro per cercare di arrivare nella migliore forma possibile al torneo ATP 500 di Vienna. Nel frattempo il numero 2 al mondo prenderà parte al Six Kings Slam, il torneo di esibizione in programma a Riad (Arabia Saudita) dove lo scorso anno riuscì a trionfare battendo in finale Carlos Alcaraz e guadagnando così la bellezza di circa 6 milioni di euro.

Tutti i tifosi del campione italiano si augurano di vederlo di nuovo in grande condizione dopo il ritiro di Shanghai. Le immagini di Jannik appoggiato alla racchetta e poi aiutato dal suo staff per uscire dal campo hanno fatto rapidamente il giro del web e hanno contribuito ad alimentare le già forti polemiche per le condizioni proibitive – gran caldo e umidità record – in cui si è giocato il Masters 1000 in terra cinese.

I fan possono stare tranquilli: Sinner sarà in campo sia nel Six Kings Slam che nel torneo di Vienna. Tuttavia proprio in queste ore è arrivata la notizia di una clamorosa esclusione che riguarda il 24enne di San Candido: una scelta che nessuno si sarebbe mai aspettato.

Dramma Sinner, è stato escluso: fan senza parole

Sinner è stato ‘fatto fuori’ da uno dei suoi colleghi azzurri. Flavio Cobolli, intervistato da NSS Sports in occasione dell’evento organizzato da Pulsee Luce e Gas al Park Tennis Training di Genova, non ha infatti inserito Jannik tra i tre tennisti che hanno avuto più influenza su di lui.

Il tennista di Subiaco ha infatti messo al primo posto Novak Djokovic, con cui ha perso nei quarti di finale dello scorso torneo di Wimbledon pur giocando un ottimo match. Cobolli ha poi nominato Fabio Fognini, ritiratosi dopo la bellissima partita contro Carlos Alcaraz nel primo turno di Wimbledon 2025, e Lorenzo Musetti, affrontato di recente agli US Open (vittoria del carrarese in tre set).

Le scelte di Cobolli hanno un po’ spiazzato i fan di Sinner ma non compromettono il buon rapporto tra i due atleti. Il 2025 è finora un anno molto importante per Flavio: oltre ai quarti ai Championships il classe 2002 ha conquistato due importanti successi, ovvero l’ATP 500 di Amburgo e il Romanian Open 2025, senza dimenticare la finale di Hopman Cup giocata con l’Italia. Risultati che gli hanno permesso di salire fino alla 19esima posizione nel ranking ATP.