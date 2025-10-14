Ha del folle e del clamoroso quanto successo nel derby del campionato femminile in Germania tra Werder Brema e Amburgo. L’attaccante Medina Desic si è infatti resa protagonista di un episodio spiacevole nei confronti della squadra avversaria.

Un gesto inaspettato quanto folle, volgare e inaccettabile quello compiuto dall’attaccante del Werder Brema femminile Medina Desic nel post derby contro l’Amburgo. La calciatrice ha mostrato uno striscione volgare che ha creato ampie discussioni nel post partita e costretto la calciatrice a scusarsi. Un gesto che non ha lasciato interdetta l’opinione e che ha scandalizzato parecchio. Nulla di mai visto ma il gesto di Medina Desic ha fatto il giro del mondo come già capitato in passato con gesti simili, come quello di Gianluca Mancini nel derby di Roma.

La gara era terminata sul punteggio di 2-0 a favore del Werder Brema con la Desic che ha voluto così festeggiare il successo contro le rivali storiche.

Marina Desic, il gesto che crea polemica

Ha fatto scalpore in Germania quanto accaduto nel post derby tra Werder Brema e Amburgo, gara terminata 2-0 per le padrone di casa. L’attaccante del Werder Brema, Marina Desic, ha infatti esultato, sventolando un cartello a forma di emoji di cacca con impresso il logo a diamante dell’Amburgo. Un gesto passato per nulla inosservato e che ha fatto il giro del mondo nel post partita e costretto la stessa giocatrice a scusarsi. Desic ha ricevuto lo striscione da un tifoso come già accaduto in altri casi simili, per esempio la bandiera mostrata da Mancini post derby con la Lazio.

L’attaccante ha alzato il cartello all’interno dello stadio. L’esultanza è diventata virale in Germania ma non solo in un mondo sempre più social. Solo per alcuni tifosi l’accaduto è apparso come un “normale sfottò”, ma non tutti ridono. I tifosi dell’Amburgo, già sconfitti 2-0 sul campo e ora beffati e umiliati dal gesto, hanno invocato sanzioni, accusando Medina Desic di aver oltrepassato il limite.

Bremen-Spielerin Medina Desic sorgte nach dem Nordderby zwischen Werder Bremen und dem Hamburger SV mit einem provokanten Schild für Aufsehen. Zwei Tage später hat sich die Werder-Spielerin öffentlich für die Plakataktion entschuldigt.#skysportwomen #desic pic.twitter.com/wTB4swRc3h — Sky Sport (@SkySportDE) October 13, 2025

Germania, le scuse di Marina Desic

Con una storia sul proprio profilo Instagram la calciatrice ha poi chiesto scusa nelle ore appena successive. Ecco le sue parole: “Ciao a tutti, vorrei fare una breve precisazione: Durante il derby, presa dall’euforia del momento, ho alzato un cartello di un tifoso che era fuori luogo. Non volevo offendere o provocare nessuno, mi sono semplicemente lasciata trasportare dalle emozioni. Mi dispiace per tutti coloro che si sono sentiti offesi. Chi mi conosce sa che tipo di persona sono e che non voglio fare del male a nessuno. Una certa rivalità fa parte del calcio, ma altrettanto importanti sono il rispetto e la professionalità. Medina“.