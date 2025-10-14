Soulé-Italia, il ct dell’Argentina spazza via i dubbi: l’annuncio di Scaloni

Matias Soulé potrebbe vestire la maglia dell’Italia prossimamente? Dall’Argentina, il ct Scaloni spazza via i sogni azzurri!

Matias Soulé potrebbe indossare la casacca della Nazionale italiana: la conferma è arrivata qualche giorno fa dal suo entourage, Martin Guastadisegno, che ai microfoni de ‘LaRoma24.it’, ha rivelato di una possibile convocazione in maglia azzurra. “Lui sta lavorando tanto per la nazionale, è l’unico dei giovani argentini che non ha ancora avuto la possibilità di giocare un minuto. Sta diventando un leader in una squadra importante come la Roma e merita una chance. Sappiamo che l’Argentina ha tanti calciatori in quel ruolo, ma la convocazione con questa continuità nelle prestazioni, Matias la meriterebbe. Il suo sogno è giocare un Mondiale. Lui è italo-argentino e non so che potrebbe succedere se la situazione con l’Albiceleste non si sbloccasse. Tutto è in piedi in questo momento, posso dire che avrebbe la possibilità di essere convocato con la nazionale italiana”.

Soulé-Italia? Le dichiarazioni del ct dell’Argentina

Lionel Scaloni, commissario tecnico dell’Argentina, ha voluto fare chiarezza su Matias Soulé, fantasista della Roma, accostato negli ultimi giorni alla Nazionale Italia. Queste le parole dell’allenatore dell’Albiceleste che non ha ancora esordito con la nazionale campione del mondo in carica. “Soulé è nel nostro mirino, come tanti altri giovani giocatori che riteniamo possano dare un contributo alla squadra. È stato con noi, così come Buonanotte, Garnacho e Carboni. Sono giovani giocatori che vediamo avere un futuro nella nazionale e li convocheremo quando vedremo che hanno il potenziale per farlo. Questa è l’idea“.

Matias Soulé in passato era stato uno dei pensieri dell’ex commissario tecnico azzurro Luciano Spalletti, con l’ex Frosinone e Juventus, che ben impressionò agli ordini di Eusebio Di Francesco con i ciociari, che glissò quell’opportunità pur di inseguire il sogno di vestire la maglia dell’Albiceleste. L’argentino, dall’inizio del campionato, agli ordini di Gian Piero Gasperini, sta dimostrando nelle ultime settimane di essere uno dei talenti più cristallini della Serie A dopo essere stato acquistato dalla Roma nell’estate del 2024 con la Juventus che aveva bisogno di fare cassa e con il 2004 che non rientrava nei piani di Thiago Motta. A quel tempo fu ceduto per una cifra di poco superiore ai 25 milioni di euro generando un’importante plusvalenza per le casse della Vecchia Signora.