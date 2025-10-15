Golden Boy 2025, due italiani tra i 25 candidati al premio

Chi succederà a Lamine Yamal del Barcellona? Svelati i venticinque candidati al premio Golden Boy 2025: presenti due italiani, Serie A rappresentata da due calciatori di Inter e Juve.

Il Golden Boy 2025 entra nel vivo: parliamo del riconoscimento assegnato da Tuttosport al miglior giovane nato dopo il primo gennaio 2025. Il quotidiano piemontese, insieme a Football Benchmark, ha stilato questa speciale lista di 25 candidati in base ad un algoritmo che si basa sulle statistiche e le prestazioni dallo scorso ottobre fino ad oggi. La Serie A è rappresentata da Inter e Juventus con Francesco Pio Esposito e Kenan Yildiz, mentre l’Italia sempre dall’ex Spezia e dall’infortunato Giovanni Leoni, trasferitosi la scorsa estate dal Parma al Liverpool.

Golden Boy 2025: Yildiz, Esposito e non solo

Istituito da Tuttosport nel 2003 viene assegnato ogni anno al miglior calciatore Under 21 militante in un top campionato europeo. La scorsa edizione questo ambito riconoscimento è stato assegnato a Lamine Yamal del Barcellona. Messi, Balotelli, Mbappé, Pogba sono alcuni dei giocatori premiati nel corso delle varie edizioni con Van Der Vaart che fu il primo in assoluto a vincere il Golden Boy.

In lizza due calciatori che militano nel nostro campionato: Kenan Yildiz, trascinatore della Turchia e leader tecnico della Juventus di Igor Tudor, e Francesco Pio Esposito, centravanti dell’Inter, che ha da poco segnato il primo gol con la maglia dell’Italia replicando alla prima rete assoluta in Serie A contro il Cagliari di fronte a suo fratello Sebastiano. Presenti anche alcune vecchie conoscenze di Inter, Parma e Juventus: il figlio d’arte Aleksandar Stankovic, ora al Brugge, l’ex Juve Dean Huijsen e l’italiano Giovanni Leoni, punto fermo della formazione di Chivu in gialloblù passato in estate agli ordini di Slot in Premier League.

La lista completa dei finalisti del Golden Boy 2025

Pau Cubarsí (Barcellona)

Desiré Doué (PSG)

Dean Huijsen (Real Madrid)

Kenan Yildiz (Juventus)

Myles Lewis-Skelly (Arsenal)

Warren Zaire-Emery (PSG)

Arda Guler (Real Madrid)

Franco Mastantuono (Real Madrid)

Ethan Nwaneri (Arsenal)

Jorrel Hato (Chelsea)

Geovany Quenda (Sporting)

Estevao (Chelsea)

Leny Yoro (Manchester United)

Senny Mayulu (PSG)

Nico O’Reilly (Manchester City)

Eliesse Ben Seghir (Bayer Leverkusen)

Victor Froholdt (Porto)

Lucas Bergvall (Tottenham)

Archie Gray (Tottenham)

Mamadou Sarr (Strasburgo)

Jobe Bellingham (Borussia Dortmund)

Francesco Pio Esposito (Inter)

Rodrigo Mora (Porto)

Giovanni Leoni (Liverpool)

Aleksandar Stankovic (Bruges)