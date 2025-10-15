Serie A, incrocio di emozioni: tutti gli ex a confronto nella 7a giornata

La 7a giornata di Serie A coincide con una lunga serie di incontri da ex. Tra giocatori e allenatori, in tanti sfideranno il proprio passato tra sabato e domenica.

Siamo a inizio campionato, gli obiettivi di ciascuna squadra sono ancora in divenire, ma lo strano scherzo del destino mette di fronte tanti ex. Si parte da Gian Piero Gasperini, attuale tecnico della Roma, che sfiderà l’Inter, una parentesi a dir poco infelice del suo passato. Il tecnico dei giallorossi, infatti, arrivò all’Inter nel luglio del 2011, raccogliendo un’eredità sfibrata dal post-Mourinho, una squadra sfibrata dopo l’abbuffata del triplete.

Roma-Inter

Non solamente Gasperini. Anche Cristian Chivu, dopo aver vinto un campionato con l’Ajax da calciatore, si è trasferito alla Roma, dove trascorse quattro stagioni, vincendo una Coppa Italia. Dunque la svolta decisiva della sua carriera: nel 2007 arriva all’Inter e la sua vita cambia per sempre, con anche il palmares. Sabato sera si sfideranno da allenatori. Una sfida da ex per conquistare tre punti importanti in questa fase iniziale di campionato. 7a giornata, dunque, con scontro rilevante all’Olimpico. Sarà un ex di giornata anche il centrocampista armeno Henrikh Mkhitaryan, che brillò molto nella sua prima stagione romana, realizzando 9 reti in 27 presenze.

Milan-Fiorentina

Il grande ex, che si è reso protagonista di una cavalcata vincente nel 2022. Stiamo parlando di Stefano Pioli, che torna a San Siro a distanza di tre anni e poco più dalla conquista di un tricolore che l’ha inserito nella storia del Diavolo. Lo stesso Pioli ha sempre rivendicato la grande parentesi alla guida del club rossonero: “Per 5 anni ho dato al Milan tutto quello che avevo, per far felice club, giocatori e tifosi. Ho vissuto emozioni inimmaginabili”.

Torino-Napoli

Un inizio di stagione fortemente negativo non ferma di certo il Torino, che vuole reagire a una situazione di classifica fortemente complicata. Marco Baroni cerca di consolidare la sua posizione in panchina e sfida il suo passato da calciatore, visto che ha giocato tre stagioni con la maglia partenopea, totalizzando 77 partite segnando 4 reti. Ha vinto 2 trofei con la maglia azzurra.

Sono tanti gli ex di questa partita: Milinkovic-Savic è passato quest’estate al servizio della squadra di Conte dopo essersi ben disimpegnato con il Toro. Gli ex non finiscono qui: sarà della partita anche Duvan Zapata, che in 2 stagioni al Napoli ha giocato 53 partite segnando 15 reti. Percorso meno felice in terra partenopea per gli ex Simeone e Ngonge, che avranno modo di provare a insidiare la formazione di Conte.

Como-Juventus

Dopo un lungo girovagare, ecco che Alvaro Morata è tornato in Italia. Un ex di lusso nella sfida di domenica a pranzo tra Como e Juventus. Visto che lo spagnolo ha militato nella Juventus, segnando in totale 59 reti. Ha brillato soprattutto tra gennaio e giugno 2019, quando mise a referto 6 gol in 17 partite e nella stagione successiva ne ne segnò 16 in 44 presenze, risultando molto utile allo sviluppo manovriero della squadra.



Lecce-Sassuolo

Eusebio Di Francesco vive al massimo il suo presente per cercare di salvare il Lecce nel corso di questa stagione di Serie A. Ma l’allenatore pescarese ha vissuto un ciclo di cinque stagioni ricco di soddisfazioni con il Sassuolo, portando i neroverdi in Europa League. Sull’altra sponda, quella emiliana, il match sarà del tutto particolare per Francesco Palmieri, direttore sportivo della società presieduta da Carlo Rossi, che ha militato nel Lecce dal 1995/96 al 1997/98.

Cremonese-Udinese

Martin Ismael Payero è un duttile centrocampista pronto a fornire fosforo e dinamismo al reparto mediano della Cremonese. Il centrocampista ha intrapreso la sua esperienza in grigiorosso a partire da agosto 2025. Sarà lui l’ex di giornata nella sfida tra Cremonese e Udinese, visto che Payero ha vestito la maglia dei friulani, collezionando 54 presenze in campionato, con 3 gol e 3 assist.

Cagliari-Bologna

Charalampos Lykogiannis e Nadir Zortea sono pronti a tornare a Cagliari da ex. I due esterni difensivi adesso giocano nel Bologna di Vincenzo Italiano, ma in passato hanno rivestito un ruolo importante nella formazione sarda. Lykogiannis ha vestito la maglia del Cagliari per cinque anni, dal 2017 al 2022. Per Zortea stagione da urlo al Cagliari quella del 2024-2025: 6 gol e 2 assist in 35 partite. Oltre a tantissima corsa sul settore esterno. Dunque due ex che si sono ben comportati in passato e che vogliono certificare il presente delle rispettive squadre.