Borini firma con il club di Beckham e Neville

Fabio Borini torna a giocare, l’ex Sampdoria infatti tornerà in Inghilterra dove firmerà con il Salford. Un’idea di Paul Scholes che ha convinto l’ex attaccante anche del Liverpool ad approdare il League Two.

Una storia particolare, non tanto per la squadra scelta da Fabio Borini ma per la proprietà che la gestisce. Il Salford è stato infatti acquistato nel 2014 da un gruppo formato da ex calciatori del Manchester United (David Beckham, Nicky Butt, Paul Scholes, Ryan Giggs e i fratelli Gary Neville e Phil Neville). Proprietà della quale è stato ceduto il 50% a Peter Lim, proprietario anche del Valencia. Fabio Borini scende quindi in League Two con l’obiettivo di rientrare velocemente in condizione visto che è fermo dal termine della scorsa stagione. L’ultima stagione ha visto Borini racimolare 15 presenze e un gol con la Sampdoria.

Borini al Salford degli ex Manchester United

Fabio Borini è un nuovo calciatore del Salford, club di League Two di proprietà di un gruppo di ex calciatori del Manchester United. Dopo aver concluso la scorsa stagione con la maglia della Sampdoria, centrando la tanta contestata salvezza in Serie B, Fabio Borini era rimasto svincolato. L’attaccante è stato convinto da Paul Scholes a firmare un contratto che sarà valido per i prossimi 3 mesi. L’ex Liverpool e Milan tra le altre sarà quindi libero nel prossimo mese di gennaio per firmare con una nuova squadra. Un’occasione importante per Fabio Borini che potrà quindi riprendere la condizione dando anche un contributo importante al Salford.

15 presenze e un gol nella scorsa stagione con la Sampdoria. Fabio Borini non è riuscito a trovare tanto spazio, a lungo anche fuori rosa, rientrando poi a disposizione della Samp nelle gare finali. La stagione precedente, sempre in Serie B, aveva visto Borini segnare 9 gol in 23 presenze. 36 gol in 75 presenze li aveva poi realizzati nei 3 anni precedenti in Turchia. Un acquisto importante per il Salford, quello di Borini, che ora tornerà a mettersi in gioco in Inghilterra.

Il Salford degli ex United

Fondato nel 1940 come Salford Central, il club ha cambiato denominazione nel 1990 in Salford City. Dal 2014 la sua proprietà è per il 50% divisa tra ex calciatori del Manchester United. Posseggono il 10% a testa, David Beckham, Nicky Butt, Paul Scholes e Ryan Giggs. Un ulteriore 10% è poi diviso tra i fratelli Neville, Gary e Phil. Tutte colonne del Manchester United di Ferguson che hanno deciso di rimettersi in gioco e che hanno acquistato così insieme il club. L’ulteriore 50% è poi stato ceduto a Peter Lim, imprenditore di Singapore e attualmente proprietario anche del Valencia in Liga.