Da Cristiano Ronaldo a Yamal: la top 10 dei calciatori che guadagnano di più

La classifica dei 10 calciatori più pagati del mondo: in testa Cristiano Ronaldo, sul podio Leo Messi e Karim Benzema. Il portoghese ha incassato 280 milioni di dollari.

Rientrare nella top 10 dei calciatori più pagati al mondo non è facile. Quest’anno ha regalato diverse sorprese come rivelato da Forbes: il tetto minimo della classifica è salito a poco più di 40 milioni di dollari, con il primo posto occupato dal record man Cristiano Ronaldo che ha raddoppiato Leo Messi al secondo posto.

Chiude in terza posizione l’attaccante dell’Al-Ittihad, Karim Benzema, con guadagni da capogiro e con Saudi Pro League e Major Soccer League che staccano di gran lunga i campionati europei. Un numero straordinario, che però non basta nemmeno a Bundesliga o Serie A per rientrare nella cerchia ristretta dei calciatori paperoni del 2025.

I calciatori più pagati: la top 10

Cristiano Ronaldo guida la classifica della top 10 dei calciatori più pagati al mondo che hanno guadagnato complessivamente 945 milioni di dollari in questa stagione. Assente la Serie A e l’Italia, con la stella brasiliana Neymar neanche presente nelle prime dieci posizioni dopo aver guadagnato un patrimonio con l’Al-Hilal in Arabia Saudita prima del ritorno in patria al Santos.

Rispetto alla passata stagione, assente anche Kevin De Bruyne, dopo il trasferimento al Napoli, con Saudi Pro League, Liga e Premier League che comandano questa speciale classifica e con il Real Madrid rappresentato con forza da tre calciatori: Jude Bellingham, Vinicius Jr. e Kylian Mbappé.

Não é segredo que representar a Seleção significa muito para mim e por isso estou muito orgulhoso de ter atingido esta marca única por Portugal. Obrigado a todos que me ajudaram a chegar aqui. Vemo-nos em novembro para fechar o apuramento para o mundial! pic.twitter.com/HILx0cmGVK — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) October 15, 2025

I calciatori più ricchi al mondo: niente Serie A

Decimo posto: Lamine Yamal, Barcellona – 43 milioni di dollari (sul campo: 33 milioni – extra campo: 10 milioni)

Nono posto: Jude Bellingham, Real Madrid – 44 milioni di dollari (sul campo: 29 milioni – extra campo: 15 milioni)

Ottavo posto: Sadio Mane, Al Nassr- 54 milioni di dollari (sul campo: 50 milioni – extra campo: 4 milioni)

Settimo posto: Momo Salah, Liverpool – 55 milioni di dollari (sul campo: 35 milioni – extra campo: 20 milioni)

Sesto posto: Vinicius Jr, Real Madrid – 60 milioni di dollari (sul campo: 40 milioni – extra campo: 20 milioni)

Quinto posto: Erling Braut Haaland, Manchester City – 80 milioni di dollari (sul campo: 60 milioni – extra campo: 20 milioni)

Quarto posto: Kylian Mbappé, Real Madrid – 95 milioni di dollari (sul campo: 70 milioni – extra campo: 25 milioni)

Terzo posto: Karim Benzema, Al-Ittihad – 104 milioni di dollari (sul campo: 100 milioni – extra campo: 4 milioni)

Secondo posto: Leo Messi, Inter Miami – 130 milioni di dollari (sul campo: 60 milioni – extra campo: 70 milioni)

Primo posto: Cristiano Ronaldo, Al-Nassr – 280 milioni di dollari (sul campo: 230 milioni – extra campo: 50 milioni)