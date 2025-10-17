Il tecnico dell’Inter, Cristian Chivu, parla in conferenza stampa prima della sfida dei nerazzurri contro la Roma, squadra che lui conosce bene avendoci militato da giocatore. Spazio anche ad un avviso per il giovane attaccante Francesco Pio Esposito

Sabato alle 20.45 l’Inter affronterà allo stadio Olimpico la Roma di Gian Piero Gasperini. Il tecnico nerazzurro, Cristian Chivu, nella conferenza stampa della vigilia tenutasi oggi ha parlato della sfida contro la sua ex squadra. Non ci sarà Marcus Thuram, dunque uno dei temi della settimana è quello legato a chi affiancherà Lautaro Martinez per guidare l’attacco. Francesco Pio Esposito è in rapida ascesa, il tecnico gli manda un messaggio per affrontare la crescente notorietà e l’attenzione mediatica che c’è attorno a lui. Il centravanti italiano si giocherà fino all’ultimo una maglia con il compagno di squadra Ange-Yoan Bonny.

Inter, Chivu prima della Roma: messaggio a Pio Esposito

Il tecnico nerazzurro Cristian Chivu in conferenza stampa in vista della Roma ha parlato innanzitutto dei singoli e di come sono tornati dopo la sosta per le Nazionali: “Sono tornati sani, senza problemi” – le sue parole – “ovvio che c’è chi ha giocato di più, chi ha fatto anche due partite da 90. Gli abbiamo dato però anche qualche giorno in più, li abbiamo gestiti per averli domani al meglio”.

Sulla solidità della Roma, l’allenatore ha aggiunto: “Della Roma mi piace che è stata brava a dare continuità al lavoro di Ranieri. Gasperini ha aggiunto la marcatura a uomo e il giusto equilibrio. Blocco difensivo solido, grande organizzazione, interpretazione dei momenti con coraggio. Il portiere sta facendo molto bene poi. Bisognerà essere lucidi e forti, sfruttando quello che ti concederanno. Dovremo essere bravi e svegli per fargli male”.

Su Bonny e Pio Esposito, in ballottaggio per affiancare Lautaro Martinez, non si sbilancia: “Ho tre attaccanti a disposizione, tutti bravi a interpretare quel ruolo. A prescindere da come si mette la squadra avversaria”.

Inter, Chivu su Pio Esposito: “Ora è sul palco, deve ballare”

Nel corso della conferenza stampa poi, Cristian Chivu ha mandato un messaggio a Francesco Pio Esposito: “Ne parlo spesso con lui. Gioca nell’Inter e nella Nazionale italiana, la pressione fa parte del gioco. Mi danno fastidio un po’ le speculazioni, paragoni che non stanno né in cielo né in terra. È un giocatore internazionale, è importante e apprezzato ovunque. Non c’è una regola precisa, ricordiamoci che è un ragazzo giovane. È salito suk palco adesso, deve ballare, deve sbagliare, deve migliorarsi. Ha ampi margini”

Spazio a una considerazione sul rivale Gian Piero Gasperini: “Su cosa ha ispirato? Penso al coraggio, all’innovazione. Ha vinto l’Europa League. È stata una cosa nuova per tutti gli allenatori giovani, concetti che erano nella testa di molti. Lui lo ha fatto, poi si prende spunto da quella idea. Bisogna sempre rubare da quelli più bravi, lui è uno di quelli veramente bravi”.

Su Yann Sommer e Marcus Thuram: “Gioca Sommer e Thuram non so quando rientra”. Parlando del suo passato nella Capitale, aggiunge: “Quattro anni importanti. Ho avuto modo di giocare nel campionato più forte del mondo. Ho lavorato con Capello, allenato da altri grandi. Spalletti, Voller, Prandelli per un periodo breve e gli altri. Mi sono innamorato di questo Paese. Ringrazio l’Italia per come mi ha accolto, l’esperienza di Roma è stata importante”.

Su margini di crescita della Roma infine spiega: “Siamo all’inizio della stagione, tutti hanno margini di miglioramento. È solo all’inizio, siamo a ottobre e il campionato è lungo. Sono convinto che la Roma continuerà a crescere. In due mesi non si stravolge tutto. Con Gasperini cresceranno ancora”.