Sergej Milinkovic-Savic in scadenza di contratto con l’Al-Hilal: i sauditi lavorano al rinnovo e nel frattempo le big europee sognano il colpo a zero.

Juventus e Inter sognano il colpo a parametro zero? Il centrocampista della Nazionale serba, Sergej Milinkovic-Savic, è in scadenza di contratto con l’Al-Hilal che avrebbe iniziato a pensare al futuro. Bianconeri e Nerazzurri sono alla ricerca di alcune opportunità per rinforzare la mediana con il “Sergente” già trattato in passato da entrambe le squadre.

Il serbo è un vecchio pallino, in modo particolare della Vecchia Signora, che ha provato a più riprese a portarlo a Torino senza mai riuscire a convincere la Lazio e accontentare le richieste del presidente Lotito. Il sogno di Milinkovic-Savic è quello di tornare in Europa anche se la situazione sembrerebbe essere più complicata di quanto sembra. Il motivo? L’ingaggio monstre e fuori portata per i team italiani: 20 milioni a stagione sono un vero e proprio ostacolo!

Al-Hilal, i dettagli del rinnovo di Milinkovic-Savic

Secondo le ultime indiscrezioni raccolte da Sportitalia.com e da Gianluigi Longari, l’Al-Hilal spinge per il rinnovo di Milinkovic-Savic: offerto un nuovo contratto sino al 2028. Un’operazione pronta ad entrare nel vivo per mettere immediatamente a tacere le voci di un possibile ritorno nel vecchio Continente. La volontà del club saudita è quello di raggiungere immediatamente un accordo per il prolungamento per evitare di perdere uno dei punti fermi del centrocampo di Simone Inzaghi come free agent.

A spingere per la sua permanenza è proprio l’ex tecnico dell’Inter, sbarcato in Arabia Saudita poco dopo la finale di Champions League persa per 5-0 contro il Psg a Monaco di Baviera. Milinkovic-Savic non ha ancora preso una decisione definitiva sul futuro: il serbo ci sta pensando e, allo stesso tempo, si sta anche guardando intorno. Il club campione della Saudi Pro League vuole blindarlo cercando di accontentare le richieste del suo allenatore.

Quindi in poche parole se il centrocampista serbo vuole guadagnare uno stipendio a doppia cifra, difficilmente ci potranno essere i margini per una nuova avventura in Serie A.