L’ex colonna del Milan, Thiago Silva, decide una partita al 98° minuto nella sfida fra il suo Fluminense e la Juventude. Ma a sorprendere non è solo che il brasiliano continui a prendersi le copertine a 41 anni, bensì come è nato il suo incredibile gol

Thiago Silva, alla veneranda età di 41 anni, decide una sfida fra il suo Fluminense e la Juventude. Non solo: lo fa all’ottavo minuto di recupero di una partita di campionato bloccata fino a lì sullo 0-0. Come? Con una spettacolare rovesciata, che si insacca all’angolino dopo una perfetta coordinazione. Una gioia incontenibile per un campione che ha la bacheca piena di trofei, ma che ha mantenuta intatta la sua fame sportiva e a livello competitivo. Gioia sua e di uno stadio come il Maracana, esploso mentre lui esultava omaggiando il logo del Fluminense posto a bordocampo. Ma non è finita qui: ha dell’incredibile il modo in cui è nata l’azione che ha portato per l’ennesima volta Thiago Silva a far parlare di sé in tutto il mondo.

Thiago Silva, gol in rovesciata: cosa è successo, il video

Il Fluminense ha vinto contro la Juventude grazie a un gol nei minuti di recupero firmato da Thiago Silva. Il difensore ha segnato in rovesciata sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto all’ultimo istante della partita.

L’episodio che ha portato al corner decisivo è avvenuto nei secondi finali del match: il portiere del Juventude, Jendrei, ha trattenuto il pallone tra le mani per oltre otto secondi, superando il limite imposto da una nuova regola recentemente introdotta.

Secondo questa norma, adottata a partire dal Mondiale per Club, i portieri non possono trattenere il pallone per più di otto secondi. In caso di infrazione, l’arbitro assegna un calcio d’angolo alla squadra avversaria.

L’arbitro ha quindi applicato la regola, concedendo il tiro dalla bandierina al Fluminense. Dalla battuta è nato il gol che ha deciso la partita: Thiago Silva, ben posizionato in area, ha realizzato una rovesciata che ha superato la difesa del Juventude, fissando il risultato finale. Guardate con i vostri occhi cosa è successo nel video qui sotto:

🇧🇷💥 41-year-old Thiago Silva with a great finish for Fluminense! 🤩 pic.twitter.com/AZ9n5dGanL — EuroFoot (@eurofootcom) October 17, 2025

Che fine ha fatto Thiago Silva e cosa ha vinto in carriera

Thiago Silva si è fatto conoscere in Europa grazie al Milan che lo ha prelevato dal Fluminense nel gennaio del 2009. In rossonero è rimasto fino all’estate 2012, quando dopo aver vinto uno scudetto – e una Supercoppa Italiana – con il Diavolo è stato prelevato dal Paris Saint-Germain per 42 milioni di euro. In Francia è rimasto fino al 2020, vincendo 7 campionati, 5 coppe di Francia, 6 Coppe di Lega francese e 6 Supercoppe francesi. Poi quando è passato al Chelsea a parametro zero: in Inghilterra riesce a vincere la Champions Leaague, nel 2021. Nel 2024 il ritorno a casa, al Fluminense, con cui ha un contratto fino al 30 giugno 2026