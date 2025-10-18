Il tecnico del Manchester City, Pep Guardiola, torna a parlare della possibilità di fermarsi per prendere una pausa dallo stress che il mondo del calcio gli sta provocando. Stavolta, spunta una data che fissa lui stesso.

Il Manchester City si prepara a sfidare l’Everton oggi alle ore 16, subito dopo la pausa per gli impegni delle Nazionali, in un match valido per l’ottava giornata della Premier League inglese. In conferenza stampa prima dell’incontro, l’allenatore Pep Guardiola è tornato a parlare della possibilità di prendersi una pausa dal mondo del calcio in futuro. Il tema è caldo, perché il tecnico ne ha ripetutamente parlato, soprattutto dopo che il collega Jurgen Klopp ha fatto una scelta ancora più drastica, lasciando a tempo indeterminato la sua professione per coprire altri ruoli in seno al mondo della Red Bull. Stavolta nel parlarne, Guardiola fissa anche una data più o meno precisa.

Guardiola e quei precedenti annunci: gli indizi sulla pausa

Già in precedenza negli scorsi mesi l’allenatore del Manchester City, Pep Guardiola, aveva parlato dell’intenzione di fermarsi dopo l’esperienza in Inghilterra. Lo scorso giugno, in un’intervista concessa alla rivista GQ Hype, aveva dichiarato con grande convinzione: “Dopo questa tappa con il City mi fermerò. È sicuro, più che deciso”. In quell’occasione aveva anche spiegato: “Ho bisogno di fermarmi e pensare a me stesso, al mio corpo”. Come si può ben vedere, allora aveva parlato in maniera vaga, senza specificare una data, anche se l’indizio del suo rapporto con il City c’è. Non era certo la prima volta in cui si sentiva Guardiola parlare di questo tema, divenuto ricorrente in una stagione decisamente stressante per la sua squadra. A differenza di allora però, stavolta Guardiola ha indicato una data precisa per iniziare a valutare una pausa, che però non coincide con la fine del suo contratto con il club inglese.

Guardiola si prende una pausa? Stavolta annuncia anche la data

Alla domanda diretta su questa eventualità, il tecnico catalano in conferenza stampa ha risposto con ironia, ma dando un indizio decisamente più preciso delle precedenti volte: “Se sono pronto a prendermi una pausa? Nel 2035 inizierò a pensarci“. Ricordiamo che il suo attuale accordo con il Manchester City è valido fino al 2027. Quella passata è stata una delle stagioni più intense e impegnative per Guardiola, che ha più volte lasciato intendere di poter considerare uno stop. Da capire dunque se l’allenatore deciderà di prolungare il suo attuale matrimonio con il City, visto che l’intenzione è quella di fermarsi dopo il suo attuale rapporto.