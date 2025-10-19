Il Milan vuole prendersi la vetta: battendo la Fiorentina i rossoneri potrebbero balzare in vetta in solitaria in Serie A. Qualche sorpresa nelle formazioni ufficiali, con l’esclusione del centrocampista e un recupero all’ultimo in casa viola

Il Milan affronterà la Fiorentina questa sera a San Siro, con fischio d’inizio alle 20:45: l’obiettivo dei rossoneri è di approfittare dei passi falsi di Napoli e Roma per conquistare la vetta in solitaria. Al momento il primo posto è decisamente affollato, con gli azzurri, i giallorossi e l’Inter a quota 15 punti. Il Milan però vincendo potrebbe scavalcare tutti e portarsi in cima a 16 punti. Massimiliano Allegri deve fare i conti con numerose defezioni: non saranno della partita Rabiot, Pulisic, Estupinan, Nkunku e Loftus-Cheek. Quest’ultimo escluso addirittura dalla lista dei convocati: andrà in tribuna. Vediamo di seguito le scelte dei due allenatori per la sfida del Meazza.