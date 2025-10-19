Il Milan vuole prendersi la vetta: battendo la Fiorentina i rossoneri potrebbero balzare in vetta in solitaria in Serie A. Qualche sorpresa nelle formazioni ufficiali, con l’esclusione del centrocampista e un recupero all’ultimo in casa viola
Il Milan affronterà la Fiorentina questa sera a San Siro, con fischio d’inizio alle 20:45: l’obiettivo dei rossoneri è di approfittare dei passi falsi di Napoli e Roma per conquistare la vetta in solitaria. Al momento il primo posto è decisamente affollato, con gli azzurri, i giallorossi e l’Inter a quota 15 punti. Il Milan però vincendo potrebbe scavalcare tutti e portarsi in cima a 16 punti. Massimiliano Allegri deve fare i conti con numerose defezioni: non saranno della partita Rabiot, Pulisic, Estupinan, Nkunku e Loftus-Cheek. Quest’ultimo escluso addirittura dalla lista dei convocati: andrà in tribuna. Vediamo di seguito le scelte dei due allenatori per la sfida del Meazza.
Milan-Fiorentina, sorprese nelle formazioni ufficiali
Nonostante le assenze, l’allenatore rossonero Massimiliano Allegri resta fedele al modulo 3-5-1-1, confermando la consueta linea difensiva a protezione di Maignan. Le modifiche principali arrivano a centrocampo, dove accanto all’insostituibile Modric e a Fofana, agirà Ricci. Sulle corsie esterne ci saranno Athekame e Bartesaghi. In attacco, Leao partirà titolare, supportato da Saelemaekers, mentre Gimenez si accomoderà inizialmente in panchina.
Dall’altra parte, Stefano Pioli risponde con una formazione speculare: difesa a tre composta da Pongracic, Pablo Marí e Ranieri, schierati davanti a De Gea. In mezzo al campo spazio a Mandragora, Nicolussi Caviglia e Fagioli, con Dodo e Gosens incaricati di presidiare le fasce laterali. La sorpresa arriva sulla trequarti, dove Fazzini prende il posto di Gudmundsson, che parte dalla panchina. In attacco torna titolare Kean, che ha recuperato dall’infortunio all’ultimo nonostante i dubbi della vigilia, tanto che Pioli lo sceglie dal primo minuto.
Le formazioni ufficiali di Milan-Fiorentina
Ecco di seguito nel dettaglio le formazioni ufficiali di Milan-Fiorentina, con le decisioni dei due allenatori Allegri e Pioli per la sfida che inizierà alle 20.45.
Milan (3-5-1-1): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Athekame, Fofana, Modric, Ricci, Bartesaghi; Saelemaekers; Leao. A disposizione: Terracciano, Pittarella, De Winter, Odogu, Sala, Gimenez, Balentien. Allenatore: Massimiliano Allegri.
Fiorentina (3-5-1-1): De Gea; Pongracic, Pablo Mari, Ranieri; Dodo, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Fagioli, Gosens; Fazzini; Kean. A disposizione: Martinelli, Lezzerini, Comuzzo, Viti, Kouadio, Parisi, Ndour, Gudmundsson, Sohm, Sabiri, Fortini, Piccoli, Dzeko. Allenatore: Stefano Pioli.