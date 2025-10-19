Ruggito del Milan: rimontata la Fiorentina a San Siro, finisce 2-1 e il Diavolo balza così in vetta solitaria alla classifica di Serie A. Amaro il ritorno di Stefano Pioli al Meazza, affossato dal giocatore che proprio lui ha fatto esplodere, Rafael Leao.

Il Milan supera la Fiorentina con il punteggio di 2-1 nel match valido per la settima giornata di Serie A. Balzo dei rossoneri che sorpassano contemporaneamente Inter, Napoli e Roma in vetta portandosi a +1 dal trittico di squadre che occupava la prima posizione. Nel segno di Rafael Leao, simbolo della rinascita rossonera: il portoghese è decisivo con due reti per rimontare la squadra del suo ex mentore Stefano Pioli, sempre più nei guai con un avvio di stagione tremendo alla guida dei viola. Se il Milan guarda tutti dall’alto verso il basso, i toscani sono infatti addirittura tristemente in zona retrocessione, al terz’ultimo posto e con solamente tre punti raccolti fino a qui.

Milan, rimonta da Scudetto alla Fiorentina: Leao inguaia Pioli

La prima frazione di gioco è piuttosto deludente dal punto di vista dello spettacolo: entrambe le squadre faticano a trovare ritmo e intensità. Le uniche vere occasioni capitano a Tomori e Pavlovic, ma entrambi sprecano malamente da posizione favorevole: il difensore rossonero colpisce male di sinistro, mentre il serbo calcia alto di destro.

Anche il secondo tempo si apre in maniera piuttosto piatta, con pochi spunti. Il primo tiro arriva al 53’, con Nicolussi Caviglia, che però non centra lo specchio della porta. La gara si sblocca al 59’: Fagioli mette in mezzo un cross morbido sul secondo palo, Ranieri fa la sponda e dopo un intervento impreciso di Maignan su Gabbia, è Gosens a trovare la rete del vantaggio.

Rimonta del Milan alla Fiorentina: ruggito Leao

La reazione del Milan è immediata: al 63’ ci pensa Rafael Leao a ristabilire la parità con un’azione personale. L’attaccante portoghese salta un avversario e lascia partire un destro potente dalla sinistra, sorprendendo un incerto De Gea per l’1-1.

Il portiere spagnolo si riscatta però al 76’, respingendo con un grande intervento una conclusione ravvicinata di Gimenez. Pochi minuti dopo è ancora il messicano protagonista: conquista un calcio di rigore per una trattenuta subita da Parisi. Dal dischetto va ancora Leao, che non sbaglia: destro incrociato, De Gea spiazzato, e Milan avanti 2-1, facendo esplodere la gioia dei tifosi a San Siro.