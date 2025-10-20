Villarreal-Barcellona come Milan-Como, la frase di Laporta sui soldi

Continua a far discutere il caso di Milan-Como, che si giocherà in Australia, ma anche in Spagna le polemiche non cessano riguardo a Villarreal-Barcellona, in programma a Miami negli Stati Uniti. Ed il presidente blaugrana Joan Laporta fa capire che è una questione di soldi.

In terra italiana continua a far discutere il caso di Milan-Como: mal digerita dai più la scelta di far giocare la gara a Perth, in Australia, evidentemente per assecondare soprattutto interessi economici. Una polemica simile impazza in Spagna, dove Villarreal-Barcellona verrà invece disputata a Miami, negli Stati Uniti. In questo caso però i diretti interessati non si nascondono più di tanto nell’intento di fare cassa, visto che il presidente blaugrana Joan Laporta si è lasciato andare ad alcune dichiarazioni che hanno alimentato le polemiche sul tema che continua a dividere i tifosi iberici.

Queste le parole del numero uno blaugrana, Joan Laporta, sul tema legato a Villarreal-Barcellona: “Non sappiamo quanto guadagneremo dalla partita di Miami. Non abbiamo tutte le informazioni della Liga. Ma ci saranno sicuramente delle entrate, e compenseranno quello che non avremo giocando in spagna. Ma vi assicuro che le entrate della partita di Miami saranno molto più alte rispetto a quelle che si giocherebbero a Villarreal, dove non guadagneremmo nulla. Il mercato americano è molto importante per noi. Tutti i club trarranno beneficio da questa partita, ma ancora di più quelli di noi che giocheranno lì”, ha commentato Laporta.

Poi aggiunge: “Non ci interessa portare la squadra lontano, perché comporta dei disagi, ma abbiamo bisogno di un ritorno economico”, ha detto, riferendosi anche alla Supercoppa spagnola che si giocherà in Arabia Saudita.

Perché disputare Villarreal-Barcellona a Miami? Il fattore predominante è quello economico, proprio mentre il club blaugrana presenta la relazione sul bilancio economico per la stagione 2025/26. Il tesoriere del Barcellona, ​​Ferran Olivé, ha presentato domenica all’Assemblea Generale Ordinaria la relazione sul bilancio ed il Barcellona vedrà un aumento della spesa per gli stipendi sportivi, che ammonterà a ben 565 milioni di euro. Saranno invece 226 i milioni di euro che il Barcellona si aspetta di guadagnare dal Camp Nou di Spotify. Queste cifre non includono la cifra ottenuta dalla partita della Liga che si giocherà a dicembre a Miami contro il Villarreal , un’iniziativa difesa da Joan Laporta.