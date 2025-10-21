Atp Vienna, sorpresa Musetti: cambia l’avversario

ATP 500 di Vienna: è il giorno dell’esordio dell’italiano Lorenzo Musetti, che però non affronterà Stefano Tsitsipas. Cambia il suo avversario per l’esordio nel torneo

Novità dell’ultima ora da Vienna: Stefanos Tsitsipas ha annunciato il suo ritiro dal torneo. Cresce l’attesa in Italia per l’esordio di Lorenzo Musetti, che vede però cambiare il programma per il suo primo match nel torneo. Numero 8 al mondo, Musetti giocherà nell’Erste Bank Open. Sarà il terzo incontro di giornata, dopo Carabelli-Misolic e Norrie-Rublev. L’orario d’inizio è previsto non prima delle 17:30. Vediamo di seguito tutti i dettagli e chi affronterà Musetti.

Musetti, sorpresa all’esordio in ATP Vienna: cambia l’avversario

Al suo posto, sarà il giovane serbo Hamad Medjedovic, 22 anni, a sfidare Lorenzo Musetti nel primo turno. Medjedovic, attualmente numero 67 del ranking ATP, era stato eliminato nell’ultimo turno delle qualificazioni dal britannico Charles Fearnley, che esordirà più tardi contro Alexander Zverev.

Per Lorenzo Musetti è il giorno dell’esordio nell’Erste Bank Open, dopo la recente eliminazione nei quarti del torneo di Bruxelles per mano di Mpetshi Perricard. L’azzurro, numero 8 al mondo e quarta testa di serie del tabellone, punta a ripetere – o magari migliorare – il risultato dello scorso anno, quando raggiunse le semifinali a Vienna.

La sfida contro Medjedovic, subentrato come lucky loser, si preannuncia comunque impegnativa. Musetti è anche in piena lotta per un posto alle ATP Finals di Torino, e dovrà difendere un margine di 340 punti su Felix Auger-Aliassime, attualmente il primo inseguitore nella Race.

Il potenziale secondo turno di Musetti

Se riuscirà a superare l’ostacolo serbo, Musetti troverà al secondo turno Tomas Etcheverry. L’argentino, numero 60 al mondo, ha battuto agevolmente il norvegese Budkov Kjaer, wild card e numero 137 del ranking, con un doppio 6-3 in poco più di un’ora di gioco.

Montepremi dell’ATP 500 di Vienna

Questo il montepremi previsto all’ATP 500 di Vienna:

Primo turno: €21.345

Secondo turno: €40.025

Quarti di finale: €74.980

Semifinale: €146.765

Finalista: €275.390

Vincitore: €511.835

Quando si gioca Musetti-Medjedovic

Il match tra Lorenzo Musetti e Hamad Medjedovic, valido per il primo turno, è in programma oggi – martedì 21 ottobre – sul campo centrale del Wiener Stadthalle. Sarà il terzo incontro di giornata, dopo Carabelli-Misolic e Norrie-Rublev. L’orario d’inizio è previsto non prima delle 17:30.