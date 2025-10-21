Il Napoli si prepara alla sfida in programma questa sera ad Eindhoven, contro il PSV in Champions League. Espulsi circa 180 tifosi del Napoli: violata l’area di sicurezza cittadina

Il Napoli di Antonio Conte si prepara alla sfida in programma stasera alle 21 contro il PSV Eindhoven, gara valida per la terza giornata di Champions League. Nella città olandese arriva la notizia che la polizia locale ha fermato e successivamente espulso circa 180 tifosi del Napoli. I sostenitori partenopei si erano introdotti in una zona interdetta dal sindaco in vista della sfida di Champions League tra PSV e Napoli. Le autorità locali hanno inviato i documenti relativi all’accaduto alla Questura di Napoli, che ora esaminerà la possibilità di emettere daspo nei confronti dei coinvolti. Anche quattro tifosi del PSV sono stati fermati in altri punti della città per motivi analoghi.

Espulsi 180 tifosi del Napoli ad Eindhoven: cosa è successo

Dalla città olandese di Enidhoven arriva la notizia che la polizia locale ha fermato e successivamente espulso circa 180 tifosi del Napoli. Secondo quanto riferito dall’agenzia ANP, ripresa dall’ANSA, non si sono verificati scontri né episodi di violenza. Gli agenti avevano chiesto ai tifosi italiani di allontanarsi dal centro, ma di fronte al mancato rispetto dell’ordinanza municipale, è scattato il fermo. I tifosi sono stati portati in autobus alla centrale di polizia di Mathildelaan per essere identificati e interrogati.

Durante le perquisizioni le forze dell’ordine avrebbero rinvenuto oggetti che potevano essere utilizzati in caso di disordini, il che ha spinto la polizia a procedere con l’allontanamento dei tifosi e l’annullamento dei loro biglietti per la partita. Il match era stato classificato come ad alto rischio anche a causa dei legami tra alcune tifoserie: gli ultras del PSV sono gemellati con quelli dell’Inter e del Botev Plovdiv, mentre i gruppi organizzati del Napoli sono vicini ai tifosi del Feyenoord e del Lokomotiv Plovdiv.

Espulsi tifosi del Napoli da Eindhoven: Tajani interviene sulla vicenda

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha fatto sapere tramite un post su X (ex Twitter) di seguire da vicino l’evolversi della situazione. Ha annunciato che personale dell’Ambasciata italiana all’Aja è già presente sul posto, insieme a membri della Digos. Tajani ha precisato che la polizia olandese provvederà a rimandare indietro i tifosi senza biglietto, e ha fornito un numero di contatto per assistenza consolare. Questo il contatto: +31 651541399.