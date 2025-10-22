Luka Modric sta contribuendo a cambiare il volto del Milan, dopo anni di sofferenze: la rinascita rossonera porta anche il suo marchio. La sua presenza e leadership si sente anche fuori dal campo: Santi Gimenez svela un curioso retroscena legato ad un suo gesto che era rimasto sconosciuto

Cinque vittorie e un pareggio, con 10 gol fatti e 2 subiti: dopo quell’1-2 interno subito all’esordio contro la Cremonese, il Milan di Massimiliano Allegri ha voltato immediatamente pagina macinando punti nelle sei gare successive. Fino ad arrivare al risultato che oggi è sotto gli occhi di tutti: il Diavolo è primo in classifica in Serie A, in solitaria. Com’è stato possibile cambiare così in fretta la mentalità di questa squadra per Allegri? Sicuramente il tecnico sarà d’accordo nel confermare che avere dentro allo spogliatoio uno come Luka Modric lo aiuta non solo a vincere le partite, ma anche nella gestione del gruppo. Una figura come la sua ispira i compagni ed ora emerge anche un curioso retroscena, svelato dal compagno di squadra Santi Gimenez, che riguarda il campione croato.

Modric conquista il Milan e lo spogliatoio

In sette partite di campionato, Max Allegri non ha mai fatto a meno di lui: sette volte in campo, sempre da titolare. Solamente in due casi, il tecnico lo ha sostituito, ma solamente a partita quasi conclusa: al 74′ nell’esordio contro la Cremonese, all’81’ nella sfida contro l’Udinese in Friuli. Per il resto, 90 minuti in campo per lui in tutte le gare, con una rete e un assist. Ma i numeri non rendono onore a ciò che inizia a rappresentare anche a Milano Luka Modric. Gli attestati di stima nei suoi confronti da parte dei compagni di squadra sono forse il modo migliore per raccontarlo, non da ultimo quello di Rafael Leao, che dopo aver siglato una doppietta contro la Fiorentina ha spiegato a Dazn: “Quando Luka è arrivato mi ha dato una mano, giocare con questi campioni mi aiuta a crescere. Secondo me mi farà tanti assist per portare in alto il Milan”.

Modric campione di generosità: Gimenez svela il gesto